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Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург - РИА Новости, 03.10.2024
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00:07 03.10.2024 (обновлено: 02:39 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976060538.html
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург - РИА Новости, 03.10.2024
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург
Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T00:07
2024-10-03T02:39
руанда
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее местная газета New Times со ссылкой на минздрав Руанды сообщила, что девять человек погибли от лихорадки Марбург в стране, 27 человек числятся инфицированными. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства непрерывно мониторят ситуацию, чтобы исключить возможные эпидемиологические риски.В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.Чтобы минимизировать опасность завоза инфекции в Россию, Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему на вирус Марбург, отметили в ведомстве. Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
https://ria.ru/20240817/ospa-1966820287.html
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руанда, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Руанда, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург

Роспотребнадзор мониторит ситуацию со смертельно опасным вирусом Марбург

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее местная газета New Times со ссылкой на минздрав Руанды сообщила, что девять человек погибли от лихорадки Марбург в стране, 27 человек числятся инфицированными.
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Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства непрерывно мониторят ситуацию, чтобы исключить возможные эпидемиологические риски.
В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Чтобы минимизировать опасность завоза инфекции в Россию, Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему на вирус Марбург, отметили в ведомстве.
Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
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РуандаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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