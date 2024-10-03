https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976060538.html

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург - РИА Новости, 03.10.2024

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург

Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T00:07

2024-10-03T00:07

2024-10-03T02:39

руанда

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее местная газета New Times со ссылкой на минздрав Руанды сообщила, что девять человек погибли от лихорадки Марбург в стране, 27 человек числятся инфицированными. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства непрерывно мониторят ситуацию, чтобы исключить возможные эпидемиологические риски.В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.Чтобы минимизировать опасность завоза инфекции в Россию, Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему на вирус Марбург, отметили в ведомстве. Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

https://ria.ru/20240817/ospa-1966820287.html

https://ria.ru/20240917/popova-1973129670.html

руанда

россия

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руанда, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)