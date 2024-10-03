Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая
Глава МИД Лавров: отношения России и Китая демонстрируют устойчивость
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на открытии выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 3 октября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на открытии выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 3 октября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.
Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.
В свою очередь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что на протяжении 75 лет отношения двух стран прошли тернистый путь, сейчас взаимовыгодное сотрудничество развивается динамично, а отношения становятся все более крепкими и устойчивыми и находятся на беспрецедентном уровне.
Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией
26 сентября, 11:30