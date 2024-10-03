https://ria.ru/20241003/lavrov-1976119872.html

Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая

Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая - РИА Новости, 03.10.2024

Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая

Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:19

2024-10-03T12:19

2024-10-03T12:32

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР. Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани. В свою очередь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что на протяжении 75 лет отношения двух стран прошли тернистый путь, сейчас взаимовыгодное сотрудничество развивается динамично, а отношения становятся все более крепкими и устойчивыми и находятся на беспрецедентном уровне. Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

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в мире, россия, китай, казань, сергей лавров, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, брикс