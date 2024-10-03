Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 03.10.2024 (обновлено: 12:32 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/lavrov-1976119872.html
Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая
Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая - РИА Новости, 03.10.2024
Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая
Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:19
2024-10-03T12:32
в мире
россия
китай
казань
сергей лавров
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976127904_0:149:3299:2005_1920x0_80_0_0_dd6deb60ceb2811a8c6ccd4d5f14bcd3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР. Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани. В свою очередь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что на протяжении 75 лет отношения двух стран прошли тернистый путь, сейчас взаимовыгодное сотрудничество развивается динамично, а отношения становятся все более крепкими и устойчивыми и находятся на беспрецедентном уровне. Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976127904_262:0:2935:2005_1920x0_80_0_0_eccd200a4cd334ff7e6709cddae100fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казань, сергей лавров, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, брикс
В мире, Россия, Китай, Казань, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Чжан Ханьхуэй, БРИКС
Лавров рассказал об устойчивости отношений России и Китая

Глава МИД Лавров: отношения России и Китая демонстрируют устойчивость

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на открытии выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 3 октября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на открытии выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на открытии выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 3 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.
Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.
В свою очередь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что на протяжении 75 лет отношения двух стран прошли тернистый путь, сейчас взаимовыгодное сотрудничество развивается динамично, а отношения становятся все более крепкими и устойчивыми и находятся на беспрецедентном уровне.
Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией
26 сентября, 11:30
 
В миреРоссияКитайКазаньСергей ЛавровСи ЦзиньпинЧжан ХаньхуэйБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала