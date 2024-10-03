https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть арторудий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:26

2024-10-03T13:26

2024-10-03T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть арторудий, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html

https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины