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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
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13:26 03.10.2024 (обновлено: 13:28 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть арторудий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:26
2024-10-03T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть арторудий, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 19 850 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть арторудий, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля", - говорится в сообщении.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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