https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.10.2024

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:45

2024-10-03T17:45

2024-10-03T18:32

курская аэс

курск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_73e8a3f1aaf8850c3f39e95eee1bfee4.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции."Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". - сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.В пресс-службе также уточнили, в каком состоянии сейчас находятся энергоблоки."На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская аэс, курск, россия