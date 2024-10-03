Рейтинг@Mail.ru
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 03.10.2024 (обновлено: 18:32 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.10.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:45
2024-10-03T18:32
курская аэс
курск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_73e8a3f1aaf8850c3f39e95eee1bfee4.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции."Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". - сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.В пресс-службе также уточнили, в каком состоянии сейчас находятся энергоблоки."На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_2e8b41497f48f4bda149b1ee2fe0d1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская аэс, курск, россия
Курская АЭС, Курск, Россия
Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". - сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.
В пресс-службе также уточнили, в каком состоянии сейчас находятся энергоблоки.
"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Вчера, 16:46
 
Курская АЭСКурскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала