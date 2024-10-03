https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.10.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:45
2024-10-03T17:45
2024-10-03T18:32
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции."Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". - сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.В пресс-службе также уточнили, в каком состоянии сейчас находятся энергоблоки."На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
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курская аэс, курск, россия
Курская АЭС, Курск, Россия
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Курская АЭС в городе Курчатов работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". - сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.
В пресс-службе также уточнили, в каком состоянии сейчас находятся энергоблоки.
"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.