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КС России вступился за жителя Обнинска, добивающегося суда по делу о побоях - РИА Новости, 03.10.2024
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15:07 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ks-1976178297.html
КС России вступился за жителя Обнинска, добивающегося суда по делу о побоях
КС России вступился за жителя Обнинска, добивающегося суда по делу о побоях - РИА Новости, 03.10.2024
КС России вступился за жителя Обнинска, добивающегося суда по делу о побоях
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Обнинска, по которому суд прекратил производство из-за того, что в соответствующем... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:07
2024-10-03T15:07
россия
обнинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Обнинска, по которому суд прекратил производство из-за того, что в соответствующем административном протоколе по статье о побоях не оказалось подписи должностного лица, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.2, пункта 4 части 1 статьи 29.4 и частей 1 и 2 статьи 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрено в связи с жалобой жителя Обнинска Виктора Кашина. Как информирует пресс-служба КС РФ, Кашин в октябре 2022 года пострадал в ходе конфликта в гаражном кооперативе. В местном отделе МВД составили протокол об административном правонарушении (побои), однако при рассмотрении дела мировым судьей обнаружилось, что в документе отсутствует подпись составившего его должностного лица. "Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, так как действующее законодательство не допускает возвращения протокола для устранения недостатков на этапе рассмотрения административного дела по существу", – приводится в релизе причина обращения в Конституционный суд. Как отметил КС России, протокол об административном правонарушении за исключением ряда случаев, прямо указанных в КоАП, относится к процессуальным документам, без которых невозможно рассмотрение соответствующего дела. Если в протоколе выявлены недостатки (например, он оформлен неправильно), его можно вернуть составителям на этапе подготовки к рассмотрению дела, но не при его рассмотрении по существу. "Однако это не свидетельствует об обязанности судьи прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения. Выявление недостатков в протоколе не может служить безусловным основанием для прекращения дела при его рассмотрении по существу", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. По оценке КС, статус административного протокола как процессуального документа, без которого невозможно производство по делу, "не предрешает его особой роли в признании виновности и в установлении факта административного правонарушения". Так, отсутствие в протоколе подписи составителя обычно обуславливается халатностью, а не преднамеренными действиями, и не свидетельствует о том, что административного правонарушения фактически не было. "Законодательное обременение судьи... обязанностью... при выявлении на этапе непосредственного рассмотрения дела отсутствия в протоколе... подписи составившего его должностного лица, прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, не допускающее принятия им иных процессуальных решений и тем самым объективно препятствующее... привлечению соответствующего физического или юридического лица к ответственности... не может быть признано согласующимся с принципами правового государства, верховенства права, конституционной законности, справедливости и неотвратимости ответственности, вытекающими из... конституции Российской Федерации", – констатировал КС РФ в своем постановлении. Признав оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону страны, Конституционный суд обязал законодателя изменить соответствующее правовое регулирование. До тех пор при отсутствии в протоколе подписи составителя на этапе рассмотрения дела по существу судья обязан вызывать это должностное лицо для подтверждения составления им протокола и продолжения рассмотрения дела. Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в постановлении КС России.
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россия, обнинск
Россия, Обнинск
КС России вступился за жителя Обнинска, добивающегося суда по делу о побоях

КС РФ направил на пересмотр дело о побоях жителя Обнинска

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Обнинска, по которому суд прекратил производство из-за того, что в соответствующем административном протоколе по статье о побоях не оказалось подписи должностного лица, следует из материалов КС.
Дело о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.2, пункта 4 части 1 статьи 29.4 и частей 1 и 2 статьи 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрено в связи с жалобой жителя Обнинска Виктора Кашина.
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Как информирует пресс-служба КС РФ, Кашин в октябре 2022 года пострадал в ходе конфликта в гаражном кооперативе. В местном отделе МВД составили протокол об административном правонарушении (побои), однако при рассмотрении дела мировым судьей обнаружилось, что в документе отсутствует подпись составившего его должностного лица.
"Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, так как действующее законодательство не допускает возвращения протокола для устранения недостатков на этапе рассмотрения административного дела по существу", – приводится в релизе причина обращения в Конституционный суд.
Как отметил КС России, протокол об административном правонарушении за исключением ряда случаев, прямо указанных в КоАП, относится к процессуальным документам, без которых невозможно рассмотрение соответствующего дела. Если в протоколе выявлены недостатки (например, он оформлен неправильно), его можно вернуть составителям на этапе подготовки к рассмотрению дела, но не при его рассмотрении по существу.
"Однако это не свидетельствует об обязанности судьи прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения. Выявление недостатков в протоколе не может служить безусловным основанием для прекращения дела при его рассмотрении по существу", – приводится в релизе позиция Конституционного суда.
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По оценке КС, статус административного протокола как процессуального документа, без которого невозможно производство по делу, "не предрешает его особой роли в признании виновности и в установлении факта административного правонарушения". Так, отсутствие в протоколе подписи составителя обычно обуславливается халатностью, а не преднамеренными действиями, и не свидетельствует о том, что административного правонарушения фактически не было.
"Законодательное обременение судьи... обязанностью... при выявлении на этапе непосредственного рассмотрения дела отсутствия в протоколе... подписи составившего его должностного лица, прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, не допускающее принятия им иных процессуальных решений и тем самым объективно препятствующее... привлечению соответствующего физического или юридического лица к ответственности... не может быть признано согласующимся с принципами правового государства, верховенства права, конституционной законности, справедливости и неотвратимости ответственности, вытекающими из... конституции Российской Федерации", – констатировал КС РФ в своем постановлении.
Признав оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону страны, Конституционный суд обязал законодателя изменить соответствующее правовое регулирование. До тех пор при отсутствии в протоколе подписи составителя на этапе рассмотрения дела по существу судья обязан вызывать это должностное лицо для подтверждения составления им протокола и продолжения рассмотрения дела.
Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в постановлении КС России.
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