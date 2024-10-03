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Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске - РИА Новости, 03.10.2024
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11:36 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/krasnoyarsk-1976111999.html
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске - РИА Новости, 03.10.2024
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
Второй тоннелепроходческий комплекс для строительства метро запустили в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:36
2024-10-03T11:36
красноярский край
красноярск
михаил котюков
моспроект-3
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КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. Второй тоннелепроходческий комплекс для строительства метро запустили в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Сегодня, в День метростроителя, началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Улица Шахтеров" до станции "Улица Карла Маркса" первой ветки метро в Красноярске. Специалисты группы компаний "Бамтоннельстрой - Мост" запустили еще один тоннелепроходческий комплекс (ТПМК), который начал движение вслед за стартовавшим в начале сентября ТПМК "Екатерина", – говорился в сообщении. Уточняется, что длина проходки на этом участке составит 3,3 километра, которые комплекс весом 480 тонн преодолеет примерно за 14,5 месяца. Машины традиционно носят женские имена. Комплексы, работающие в краевой столице, названы в честь выдающихся красноярских женщин - героев Социалистического Труда. Две машины в круглосуточном режиме обслуживают 50 человек. Строительную площадку посетил губернатор края Михаил Котюков. Он дал старт работе второго комплекса и пообщался с метростроителями, поздравив их с профессиональным праздником. "Дорогие друзья, поздравляю вас! Я желаю вам успехов, здоровья, слаженной работы и выполнения всех производственных планов! Вы возводите важнейший проект в современной истории края. Его реализации красноярцы ждут давно. К этому празднику причастны многие профессии – инженеры, механики, монтажники, электрослесари и другие – большое количество людей, от которых зависит развитие нового для Красноярска вида транспорта. Каждый из вас обладает различными компетенциями, но вместе вы составляете одну большую команду. Сегодня благодаря поддержке Президента в Красноярске мы, наконец, строим наше метро – самое восточное в России", – цитирует пресс-служба главу региона. В правом тоннеле линии работает ТМПК "Екатерина", начавший проходку месяц назад. Губернатор спустился в тоннель, чтобы пообщаться со строителями, работающими с ТПМК под землей. Главе региона показали работу комплекса и монтаж железобетонных колец, из которых состоит внутренняя обшивка тоннеля. "Екатерина" уже прошла 161 метр правого тоннеля, сегодня запускаем второй ТПМК, который проложит параллельную ветку. Машины способны прокладывать путь через любые виды грунтов, одновременно устанавливая бетонные сегменты для обделки тоннеля. Это один из самых современных и эффективных способов тоннелестроения", – приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Бамтоннельстрой - Красноярск" Константина Пономаренко. "Работы по проходке обоих перегонных тоннелей на участке от остановочного пункта "Улица Шахтеров" до станции "Карла Маркса" ведутся в графике. Всего тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит уложить более 4,8 тысячи колец высокоточной железобетонной обделки", – сообщил гендиректор ГК "Моспроект-3" Константин Матвеев. Проект строительства метро в Красноярске реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по федеральной правительственной программе "Инфраструктурное меню". Первый этап линии протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – группа компаний "Моспроект-3", субподрядчиком выступает группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост".
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, моспроект-3
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Моспроект-3

Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске

© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяВторой тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
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КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. Второй тоннелепроходческий комплекс для строительства метро запустили в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
"Сегодня, в День метростроителя, началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Улица Шахтеров" до станции "Улица Карла Маркса" первой ветки метро в Красноярске. Специалисты группы компаний "Бамтоннельстрой - Мост" запустили еще один тоннелепроходческий комплекс (ТПМК), который начал движение вслед за стартовавшим в начале сентября ТПМК "Екатерина", – говорился в сообщении.
Уточняется, что длина проходки на этом участке составит 3,3 километра, которые комплекс весом 480 тонн преодолеет примерно за 14,5 месяца.
Машины традиционно носят женские имена. Комплексы, работающие в краевой столице, названы в честь выдающихся красноярских женщин - героев Социалистического Труда. Две машины в круглосуточном режиме обслуживают 50 человек.
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяВторой тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Второй тоннелепроходческий комплекс для метро запустили в Красноярске
Строительную площадку посетил губернатор края Михаил Котюков. Он дал старт работе второго комплекса и пообщался с метростроителями, поздравив их с профессиональным праздником.
"Дорогие друзья, поздравляю вас! Я желаю вам успехов, здоровья, слаженной работы и выполнения всех производственных планов! Вы возводите важнейший проект в современной истории края. Его реализации красноярцы ждут давно. К этому празднику причастны многие профессии – инженеры, механики, монтажники, электрослесари и другие – большое количество людей, от которых зависит развитие нового для Красноярска вида транспорта. Каждый из вас обладает различными компетенциями, но вместе вы составляете одну большую команду. Сегодня благодаря поддержке Президента в Красноярске мы, наконец, строим наше метро – самое восточное в России", – цитирует пресс-служба главу региона.
В правом тоннеле линии работает ТМПК "Екатерина", начавший проходку месяц назад. Губернатор спустился в тоннель, чтобы пообщаться со строителями, работающими с ТПМК под землей. Главе региона показали работу комплекса и монтаж железобетонных колец, из которых состоит внутренняя обшивка тоннеля.
"Екатерина" уже прошла 161 метр правого тоннеля, сегодня запускаем второй ТПМК, который проложит параллельную ветку. Машины способны прокладывать путь через любые виды грунтов, одновременно устанавливая бетонные сегменты для обделки тоннеля. Это один из самых современных и эффективных способов тоннелестроения", – приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Бамтоннельстрой - Красноярск" Константина Пономаренко.
"Работы по проходке обоих перегонных тоннелей на участке от остановочного пункта "Улица Шахтеров" до станции "Карла Маркса" ведутся в графике. Всего тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит уложить более 4,8 тысячи колец высокоточной железобетонной обделки", – сообщил гендиректор ГК "Моспроект-3" Константин Матвеев.
Проект строительства метро в Красноярске реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по федеральной правительственной программе "Инфраструктурное меню".
Первый этап линии протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – группа компаний "Моспроект-3", субподрядчиком выступает группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост".
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Красноярский крайКрасноярскМихаил КотюковМоспроект-3
 
 
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