Путин в нужный час достанет козыри перед Западом, считает турецкий эксперт
Турецкий эксперт Санер: Путин в нужное время использует козыри перед Западом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию означают, что российский лидер использует свои преимущества перед Западом в нужном месте и в нужное время, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер.
Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижениям ее целей, добавил он.
"Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. С начала специальной военной операции Россия предпринимает очень рациональные шаги и будет продолжать в том же темпе. Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве", - заявил Санер.
По его словам, российская сторона вдумчиво, мудро отвечает на необдуманные действия Запада, о чем свидетельствует явное преимущество российской армии на линии фронта. Эксперт, в частности, призвал обратить внимание на провал украинского нападения на Курскую область. "Москва отвечает на выходки Запада на поле боя. Смотрите на то, что происходит в Курской области. Украинское наступление остановилось, российская армия продвигается по всем направлениям фронта", - сказал аналитик.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
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