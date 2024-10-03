https://ria.ru/20241003/kozyri_putina-1976071645.html

Путин в нужный час достанет козыри перед Западом, считает турецкий эксперт

Путин в нужный час достанет козыри перед Западом, считает турецкий эксперт - РИА Новости, 03.10.2024

Путин в нужный час достанет козыри перед Западом, считает турецкий эксперт

Заявления президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию означают, что российский лидер использует свои преимущества перед Западом в нужном месте и в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:38

2024-10-03T05:38

2024-10-03T05:39

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

белоруссия

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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию означают, что российский лидер использует свои преимущества перед Западом в нужном месте и в нужное время, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер. Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижениям ее целей, добавил он. "Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. С начала специальной военной операции Россия предпринимает очень рациональные шаги и будет продолжать в том же темпе. Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве", - заявил Санер. По его словам, российская сторона вдумчиво, мудро отвечает на необдуманные действия Запада, о чем свидетельствует явное преимущество российской армии на линии фронта. Эксперт, в частности, призвал обратить внимание на провал украинского нападения на Курскую область. "Москва отвечает на выходки Запада на поле боя. Смотрите на то, что происходит в Курской области. Украинское наступление остановилось, российская армия продвигается по всем направлениям фронта", - сказал аналитик. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240607/ssha-1951192908.html

https://ria.ru/20240928/kartapolov-1975201635.html

https://ria.ru/20240930/zapad-1975428152.html

россия

курская область

белоруссия

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владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, белоруссия