https://ria.ru/20241003/kosatki-1976101517.html

Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде

Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде - РИА Новости, 03.10.2024

Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде

Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава Соболевского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:50

2024-10-03T10:50

2024-10-03T11:02

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976103573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_752e615ca262840c52d99b4e0b74de2e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он не исключил, что животные могли потерять ориентацию."Они почти полностью в воде находятся, сильно сверху не сохнет кожа. Вторая лежит, ее переворачивали. Она в вертикальном положении. Все контролируется волонтёрами, и ребята из МЧС приехали", - сказал Воровский на видео, опубликованном во "ВКонтакте" региональным министром по ЧС Сергем Лебедевым.

https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975925168.html

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вновь застрявшие на мели камчатские косатки под присмотром волонтеров Вновь застрявшие на мели камчатские косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава района 2024-10-03T10:50 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка