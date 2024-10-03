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Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде - РИА Новости, 03.10.2024
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10:50 03.10.2024 (обновлено: 11:02 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kosatki-1976101517.html
Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде
Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде - РИА Новости, 03.10.2024
Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде
Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава Соболевского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:50
2024-10-03T11:02
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он не исключил, что животные могли потерять ориентацию."Они почти полностью в воде находятся, сильно сверху не сохнет кожа. Вторая лежит, ее переворачивали. Она в вертикальном положении. Все контролируется волонтёрами, и ребята из МЧС приехали", - сказал Воровский на видео, опубликованном во "ВКонтакте" региональным министром по ЧС Сергем Лебедевым.
https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975925168.html
чукотка
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
Вновь застрявшие на мели камчатские косатки под присмотром волонтеров
Вновь застрявшие на мели камчатские косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава района
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чукотка
Вновь застрявшие на Чукотке косатки почти полностью находятся в воде

Ситуацию с застрявшими в лимане на Чукотке косатками контролируют волонтеры

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде, ситуацию контролируют волонтеры и спасатели, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он не исключил, что животные могли потерять ориентацию.
"Они почти полностью в воде находятся, сильно сверху не сохнет кожа. Вторая лежит, ее переворачивали. Она в вертикальном положении. Все контролируется волонтёрами, и ребята из МЧС приехали", - сказал Воровский на видео, опубликованном во "ВКонтакте" региональным министром по ЧС Сергем Лебедевым.
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Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чукотка
 
 
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