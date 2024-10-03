https://ria.ru/20241003/kosatki-1976079692.html

На Камчатке спасенная семья косаток вновь застряла в отлив

На Камчатке спасенная семья косаток вновь застряла в отлив - РИА Новости, 03.10.2024

На Камчатке спасенная семья косаток вновь застряла в отлив

Спасенная в среду семья косаток на Камчатке вновь застряла в отлив в лимане, не дойдя двух километров до моря, сообщил РИА Новости глава Соболевского района... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:26

2024-10-03T08:26

2024-10-03T08:41

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Спасенная в среду семья косаток на Камчатке вновь застряла в отлив в лимане, не дойдя двух километров до моря, сообщил РИА Новости глава Соболевского района Андрей Воровский.В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. В четверг утром в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что косатки ушли с мелководья и идут к открытому морю."Километра два косатки прошли и застряли. Сейчас отлив, прилив будет в 20.00-21.00 (11.00-12.00 мск). Мы туда сейчас стартуем. Одна косатка на бок ложится, будем ее поднимать. Тащить (на глубину – ред.) не будем, так как ученые сказали, что делать этого не стоит. Будем ждать прилива, чтобы как-то их выгонять, пока будем поливать", - сказал Воровский.По его словам, косаткам осталось еще около двух километров до устья. Возможно, они потеряли ориентацию. Глава района подтвердил, что на месте находятся четыре особи.

https://ria.ru/20240930/kotenok-1975584358.html

камчатка

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камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия