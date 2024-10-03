https://ria.ru/20241003/korolev-1976255318.html

В Королеве проверят гимназию после падения потолка

В Королеве проверят гимназию после падения потолка - РИА Новости, 03.10.2024

В Королеве проверят гимназию после падения потолка

Прокуратура Московской области организовала проверку после падения потолка в гимназии 17 в Королеве, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:50

2024-10-03T19:50

2024-10-03T19:50

происшествия

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после падения потолка в гимназии 17 в Королеве, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Прокуратурой города Королева организована проверка в связи с падением подвесного потолка в образовательном учреждении городского округа. По предварительной информации, сегодня примерно в 11 часов в гимназии 17, расположенной на улице Сакко и Ванцетти, во время учебного занятия упал подвесной потолок", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240917/gimnaziya-1973196629.html

королев

московская область (подмосковье)

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происшествия, королев, московская область (подмосковье)