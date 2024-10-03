Рейтинг@Mail.ru
Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/korma-1976100215.html
Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов
Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов - РИА Новости, 03.10.2024
Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов
Королевство Марокко актуализирует законодательство страны в области контроля качества, безопасности и маркировки как производимых в стране, так и импортируемых... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:39
2024-10-03T10:39
экономика
марокко
россия
российский экспортный центр (рэц)
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Королевство Марокко актуализирует законодательство страны в области контроля качества, безопасности и маркировки как производимых в стране, так и импортируемых кормов для сельскохозяйственных животных, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В начале декабря вступает в силу новое постановление правительства, устанавливающее новые нормативы в данной сфере. В связи с этими нововведениями российским экспортерам необходимо будет адаптировать свою продукцию к новым требованиям, чтобы продолжать поставлять корма в Марокко", - говорится в сообщении.Исчерпывающую информацию о законодательных новеллах можно найти в портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков". Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве, а также по адаптации продукции под новые правила и получению документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорт РЭЦ.Необходимую помощь можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".В июле текущего года Комитет Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам был уведомлен о предстоящих изменениях. В новом документе определены основные виды кормов для сельскохозяйственных животных. Также уточнены понятия "сырье для кормов" и "пищевая добавка". Приведены требования к составу кормов, в частности, выделен перечень компонентов, которые категорически запрещены к использованию. Постановление также обязывает импортеров отслеживать соответствие ввозимой продукции новым требованиям и действующим нормам санитарной безопасности. Подробная информация о контроле качества, безопасности и маркировке кормов для сельскохозяйственных животных на рынке Марокко, а также оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".В августе 2024 года Министерство сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства Королевства Марокко также представило два проекта постановлений, касающихся регулирования рынка кормов. Один из проектов уточняет порядок регистрации добавок, используемых для производства кормов для сельскохозяйственных животных, в то время как другой устанавливает порядок формирования и публикации перечня сырья для кормов и технологических процессов его получения.Регистрация добавок осуществляется на основании заявки, поданной производителем, импортером или дистрибьютором в Национальное управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов Королевства Марокко (ONSSA) в соответствии с утвержденным образцом. К заявке прилагается досье, которое состоит из административной части, позволяющей идентифицировать заявителя и место его деятельности, а также происхождение товара в случае импорта, и технической части, содержащей информацию о идентификации, эффективности и безопасности добавки.
https://ria.ru/20241003/eksport-1976099888.html
https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html
марокко
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, марокко, россия, российский экспортный центр (рэц), всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Марокко, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Всемирная торговая организация (ВТО)

Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Королевство Марокко актуализирует законодательство страны в области контроля качества, безопасности и маркировки как производимых в стране, так и импортируемых кормов для сельскохозяйственных животных, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В начале декабря вступает в силу новое постановление правительства, устанавливающее новые нормативы в данной сфере. В связи с этими нововведениями российским экспортерам необходимо будет адаптировать свою продукцию к новым требованиям, чтобы продолжать поставлять корма в Марокко", - говорится в сообщении.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"
Вчера, 10:37
Исчерпывающую информацию о законодательных новеллах можно найти в портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков". Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве, а также по адаптации продукции под новые правила и получению документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорт РЭЦ.
Необходимую помощь можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
В июле текущего года Комитет Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам был уведомлен о предстоящих изменениях. В новом документе определены основные виды кормов для сельскохозяйственных животных. Также уточнены понятия "сырье для кормов" и "пищевая добавка". Приведены требования к составу кормов, в частности, выделен перечень компонентов, которые категорически запрещены к использованию. Постановление также обязывает импортеров отслеживать соответствие ввозимой продукции новым требованиям и действующим нормам санитарной безопасности. Подробная информация о контроле качества, безопасности и маркировке кормов для сельскохозяйственных животных на рынке Марокко, а также оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
В августе 2024 года Министерство сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства Королевства Марокко также представило два проекта постановлений, касающихся регулирования рынка кормов. Один из проектов уточняет порядок регистрации добавок, используемых для производства кормов для сельскохозяйственных животных, в то время как другой устанавливает порядок формирования и публикации перечня сырья для кормов и технологических процессов его получения.
Регистрация добавок осуществляется на основании заявки, поданной производителем, импортером или дистрибьютором в Национальное управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов Королевства Марокко (ONSSA) в соответствии с утвержденным образцом. К заявке прилагается досье, которое состоит из административной части, позволяющей идентифицировать заявителя и место его деятельности, а также происхождение товара в случае импорта, и технической части, содержащей информацию о идентификации, эффективности и безопасности добавки.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"
Вчера, 10:13
 
ЭкономикаМароккоРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала