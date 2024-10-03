https://ria.ru/20241003/korma-1976100215.html

Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов

Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов - РИА Новости, 03.10.2024

Марокко обновляет законодательство по контролю качества кормов

Королевство Марокко актуализирует законодательство страны в области контроля качества, безопасности и маркировки как производимых в стране, так и импортируемых... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:39

2024-10-03T10:39

2024-10-03T10:39

экономика

марокко

россия

российский экспортный центр (рэц)

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Королевство Марокко актуализирует законодательство страны в области контроля качества, безопасности и маркировки как производимых в стране, так и импортируемых кормов для сельскохозяйственных животных, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В начале декабря вступает в силу новое постановление правительства, устанавливающее новые нормативы в данной сфере. В связи с этими нововведениями российским экспортерам необходимо будет адаптировать свою продукцию к новым требованиям, чтобы продолжать поставлять корма в Марокко", - говорится в сообщении.Исчерпывающую информацию о законодательных новеллах можно найти в портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков". Для получения подробной консультации по изменениям в законодательстве, а также по адаптации продукции под новые правила и получению документов о соответствии российские компании могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорт РЭЦ.Необходимую помощь можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".В июле текущего года Комитет Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам был уведомлен о предстоящих изменениях. В новом документе определены основные виды кормов для сельскохозяйственных животных. Также уточнены понятия "сырье для кормов" и "пищевая добавка". Приведены требования к составу кормов, в частности, выделен перечень компонентов, которые категорически запрещены к использованию. Постановление также обязывает импортеров отслеживать соответствие ввозимой продукции новым требованиям и действующим нормам санитарной безопасности. Подробная информация о контроле качества, безопасности и маркировке кормов для сельскохозяйственных животных на рынке Марокко, а также оригиналы документов доступны на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".В августе 2024 года Министерство сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских районов, водных ресурсов и лесного хозяйства Королевства Марокко также представило два проекта постановлений, касающихся регулирования рынка кормов. Один из проектов уточняет порядок регистрации добавок, используемых для производства кормов для сельскохозяйственных животных, в то время как другой устанавливает порядок формирования и публикации перечня сырья для кормов и технологических процессов его получения.Регистрация добавок осуществляется на основании заявки, поданной производителем, импортером или дистрибьютором в Национальное управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов Королевства Марокко (ONSSA) в соответствии с утвержденным образцом. К заявке прилагается досье, которое состоит из административной части, позволяющей идентифицировать заявителя и место его деятельности, а также происхождение товара в случае импорта, и технической части, содержащей информацию о идентификации, эффективности и безопасности добавки.

https://ria.ru/20241003/eksport-1976099888.html

https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html

марокко

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, марокко, россия, российский экспортный центр (рэц), всемирная торговая организация (вто)