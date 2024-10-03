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Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского - РИА Новости, 03.10.2024
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11:38 03.10.2024 (обновлено: 11:45 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского - РИА Новости, 03.10.2024
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского
Мещанский суд Москвы арестовал имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:38
2024-10-03T11:45
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге… Копайгородской Я.Н. и матери Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированным с Копайгородским Алексеем Сергеевичем", - сказали в суде.Там уточнили, что суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html
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происшествия, москва, сочи, россия
Происшествия, Москва, Сочи, Россия
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского

Суд наложил арест на имущество родственников экс-главы Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге… Копайгородской Я.Н. и матери Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированным с Копайгородским Алексеем Сергеевичем", - сказали в суде.
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Там уточнили, что суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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