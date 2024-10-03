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В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 03.10.2024
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23:02 03.10.2024 (обновлено: 23:22 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kontraktniki-1976271860.html
В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками
В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 03.10.2024
В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками
Комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:02
2024-10-03T23:22
россия
дмитрий медведев
безопасность
владимир путин
андрей белоусов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе", - сообщил Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее президент России Владимир Путин своим указом образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками. Согласно документу, заместитель председателя Совета безопасности РФ становится председателем комиссии. Соответствующую должность занимает Медведев. Заместителем председателя новой комиссии назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20241002/putin-1975969770.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками

Медведев сообщил о начале работы комиссии по комплектованию армии контрактниками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНабор на военную службу
Набор на военную службу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе", - сообщил Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее президент России Владимир Путин своим указом образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками. Согласно документу, заместитель председателя Совета безопасности РФ становится председателем комиссии. Соответствующую должность занимает Медведев. Заместителем председателя новой комиссии назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда
2 октября, 15:36
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьВладимир ПутинАндрей БелоусовВооруженные силы РФ
 
 
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