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Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 03.10.2024
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15:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kokov-1976188307.html
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 03.10.2024
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:38
2024-10-03T15:38
политика
россия
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В четверг депутаты избрали главой республики Казбека Кокова. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Кабардино-Балкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Коков, принося присягу. В начале сентября президент представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
https://ria.ru/20230720/kokova-1884796419.html
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политика, россия, казбек коков
Политика, Россия, Казбек Коков
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии

Избранный главой КБР Казбек Коков вступил в должность руководителя региона

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВрио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Биография Казбека Кокова
20 июля 2023, 00:31
В четверг депутаты избрали главой республики Казбека Кокова.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Кабардино-Балкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Коков, принося присягу.
В начале сентября президент представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
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