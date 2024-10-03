https://ria.ru/20241003/kokov-1976188307.html
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 03.10.2024
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:38
2024-10-03T15:38
2024-10-03T15:38
политика
россия
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В четверг депутаты избрали главой республики Казбека Кокова. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Кабардино-Балкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Коков, принося присягу. В начале сентября президент представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
https://ria.ru/20230720/kokova-1884796419.html
https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, казбек коков
Политика, Россия, Казбек Коков
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Избранный главой КБР Казбек Коков вступил в должность руководителя региона
НАЛЬЧИК, 3 окт - РИА Новости. Избранный в четверг на заседании парламента главой Кабардино-Балкарии на второй срок Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России
трех кандидатур.
В четверг депутаты избрали главой республики Казбека Кокова.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Кабардино-Балкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Коков, принося присягу.
В начале сентября президент представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.