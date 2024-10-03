https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976273132.html

"Хезболла" выпустила 230 снарядов по территории Израиля, заявила ЦАХАЛ

"Хезболла" выпустила 230 снарядов по территории Израиля, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.10.2024

"Хезболла" выпустила 230 снарядов по территории Израиля, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило около 230 снарядов по израильской территории за сутки. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:17

2024-10-03T23:17

2024-10-03T23:17

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило около 230 снарядов по израильской территории за сутки. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) сегодня (четверг) террористическая организация "Хезболлах" выпустила около 230 снарядов из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024