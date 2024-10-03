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"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки - РИА Новости, 03.10.2024
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21:39 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976264495.html
"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки
"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что провело 28 военных операций против израильской армии в четверг, включая удары по военным объектам и операции с целью РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:39
2024-10-03T21:39
в мире
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хезболла
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что провело 28 военных операций против израильской армии в четверг, включая удары по военным объектам и операции с целью пресечь попытки продвижения армии в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана. "Исламское сопротивление провело до 19.00 часов 3 октября 28 военных операций с различными боевыми задачами, включая операции с целью пресечь попытки продвижения элитных подразделений израильского противника в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана, удары по скоплениям живой силы противника в казармах, на военных объектах, в домах на территории поселений вдоль передовой линии у южных ливанских населенных пунктов, обстрелы поселений и военных целей на севере оккупированных палестинских территорий", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки

"Хезболла" заявила, что провела 28 операций против ЦАХАЛ менее чем за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что провело 28 военных операций против израильской армии в четверг, включая удары по военным объектам и операции с целью пресечь попытки продвижения армии в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана.
«
"Исламское сопротивление провело до 19.00 часов 3 октября 28 военных операций с различными боевыми задачами, включая операции с целью пресечь попытки продвижения элитных подразделений израильского противника в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана, удары по скоплениям живой силы противника в казармах, на военных объектах, в домах на территории поселений вдоль передовой линии у южных ливанских населенных пунктов, обстрелы поселений и военных целей на севере оккупированных палестинских территорий", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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