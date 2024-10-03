https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976264495.html

"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки

"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки - РИА Новости, 03.10.2024

"Хезболла" провела 28 операций против израильской армии менее чем за сутки

Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что провело 28 военных операций против израильской армии в четверг, включая удары по военным объектам и операции с целью РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:39

2024-10-03T21:39

2024-10-03T21:39

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ливан

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что провело 28 военных операций против израильской армии в четверг, включая удары по военным объектам и операции с целью пресечь попытки продвижения армии в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана. "Исламское сопротивление провело до 19.00 часов 3 октября 28 военных операций с различными боевыми задачами, включая операции с целью пресечь попытки продвижения элитных подразделений израильского противника в направлении ряда приграничных деревень Южного Ливана, удары по скоплениям живой силы противника в казармах, на военных объектах, в домах на территории поселений вдоль передовой линии у южных ливанских населенных пунктов, обстрелы поселений и военных целей на севере оккупированных палестинских территорий", - говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлах". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024