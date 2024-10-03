https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976256936.html

"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле

"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024

"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:06

2024-10-03T20:06

2024-10-03T20:06

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 19.00 (совпадает с мск) обстреляли ракетным залпом город Цфат", - говорится в заявлении движения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976217526.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024