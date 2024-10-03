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"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
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20:06 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976256936.html
"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле
"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:06
2024-10-03T20:06
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 19.00 (совпадает с мск) обстреляли ракетным залпом город Цфат", - говорится в заявлении движения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976217526.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле

"Хезболла" заявила, что обстреляла ракетами город Цфат на севере Израиля

© РИА Новости / Светлана БаеваВид с балкона в отеле в Цфате
Вид с балкона в отеле в Цфате - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид с балкона в отеле в Цфате. Архивное фото
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 19.00 (совпадает с мск) обстреляли ракетным залпом город Цфат", - говорится в заявлении движения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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