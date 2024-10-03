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"Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе в Израиле
"Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе в Израиле
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по военно-промышленной базе Сахнин в Акрском заливе на севере Израиля, заявила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:12
2024-10-03T18:12
2024-10-03T18:12
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по военно-промышленной базе Сахнин в Акрском заливе на севере Израиля, заявила пресс-служба движения в четверг. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля. "В четверг, 3 октября 2024 года, в 16.40 бойцы Исламского сопротивления (Хезболлах - ред.) обстреляли с применением ракетного залпа военно-промышленную базу Сахнин в Акрском заливе", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе в Израиле
"Хезболла" нанесла ракетный удар по военно-промышленной базе в Акрском заливе
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по военно-промышленной базе Сахнин в Акрском заливе на севере Израиля, заявила пресс-служба движения в четверг.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана
по территории Израиля.
"В четверг, 3 октября 2024 года, в 16.40 бойцы Исламского сопротивления (Хезболлах - ред.) обстреляли с применением ракетного залпа военно-промышленную базу Сахнин в Акрском заливе", - говорится в заявлении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.