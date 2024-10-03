https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976217526.html

ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой"

ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой" - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:06

2024-10-03T17:06

2024-10-03T17:12

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии."По данным на 16.00 (совпадает с мск), за сутки террористическая организация "Хезболлах" выпустила более 120 снарядов из Ливана по территории Израиль", - говорится в сообщении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хамас