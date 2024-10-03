Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой" - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 03.10.2024 (обновлено: 17:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976217526.html
ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой"
ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой" - РИА Новости, 03.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:06
2024-10-03T17:12
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии."По данным на 16.00 (совпадает с мск), за сутки террористическая организация "Хезболлах" выпустила более 120 снарядов из Ливана по территории Израиль", - говорится в сообщении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, ХАМАС
ЦАХАЛ зафиксировала 120 снарядов, выпущенных "Хезболлой"

ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала более 120 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"По данным на 16.00 (совпадает с мск), за сутки террористическая организация "Хезболлах" выпустила более 120 снарядов из Ливана по территории Израиль", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Эксперт рассказал, почему "Хезболла" не наносит ударов по центру Израиля
24 сентября, 16:10
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала