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Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек - РИА Новости, 03.10.2024
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18:49 03.10.2024 (обновлено: 18:51 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/khelen-1976246678.html
Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек
Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек - РИА Новости, 03.10.2024
Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек
Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:49
2024-10-03T18:51
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал о 191 погибшем. "Неделю спустя подтверждено, что в шести штатах погибло 200 человек, что делает ураган "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США после урагана "Катрина" в 2005 году", - говорится в сообщении телеканала. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.
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в мире, сша, северная каролина, южная каролина, происшествия
В мире, США, Северная Каролина, Южная Каролина, Происшествия
Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек

CNN: число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США достигло 200 человек

© AP Photo / NOAAСпутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе
Спутниковый снимок урагана Хелен в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / NOAA
Спутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал сообщал о 191 погибшем.
"Неделю спустя подтверждено, что в шести штатах погибло 200 человек, что делает ураган "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США после урагана "Катрина" в 2005 году", - говорится в сообщении телеканала.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
2 октября, 07:42
 
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