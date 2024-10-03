https://ria.ru/20241003/khelen-1976246678.html

Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек

Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек - РИА Новости, 03.10.2024

Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200 человек

Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:49

2024-10-03T18:49

2024-10-03T18:51

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал о 191 погибшем. "Неделю спустя подтверждено, что в шести штатах погибло 200 человек, что делает ураган "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США после урагана "Катрина" в 2005 году", - говорится в сообщении телеканала. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

сша

северная каролина

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в мире, сша, северная каролина, южная каролина, происшествия