https://ria.ru/20241003/kharkov-1976078016.html

В Харькове заявили о повреждении ЛЭП

В Харькове заявили о повреждении ЛЭП - РИА Новости, 03.10.2024

В Харькове заявили о повреждении ЛЭП

Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов, заявил в четверг мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:57

2024-10-03T07:57

2024-10-03T07:57

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов, заявил в четверг мэр города Игорь Терехов. "Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее Терехов сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976077571.html

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