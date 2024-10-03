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В Харькове заявили о повреждении ЛЭП - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kharkov-1976078016.html
В Харькове заявили о повреждении ЛЭП
В Харькове заявили о повреждении ЛЭП - РИА Новости, 03.10.2024
В Харькове заявили о повреждении ЛЭП
Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов, заявил в четверг мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:57
2024-10-03T07:57
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов, заявил в четверг мэр города Игорь Терехов. "Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее Терехов сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976077571.html
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харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире
В Харькове заявили о повреждении ЛЭП

Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении ЛЭП

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов, заявил в четверг мэр города Игорь Терехов.
"Повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия после взрывов
Вчера, 07:55
Ранее Терехов сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ мире
 
 
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