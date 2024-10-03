https://ria.ru/20241003/kharkov-1976072352.html
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе - РИА Новости, 03.10.2024
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе
Взрывы прогремели в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:46
2024-10-03T05:46
2024-10-03T05:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В городе слышны взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 4.46 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги