https://ria.ru/20241003/khamas-1976117863.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС - РИА Новости, 03.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:16
2024-10-03T12:16
2024-10-03T12:42
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения, соответствующее сообщение распространила пресс-служба армии."Примерно три месяца назад в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа были ликвидированы следующие террористы: Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа; Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС; и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля нанесли удар по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где скрывались Муштаха, ас-Сирадж и Ауда. По данным ЦАХАЛ, Раухи Муштаха был одним из самых высокопоставленных членов ХАМАС и оказывал прямое влияние на принятие решений внутри движения. Муштаха вместе с действующим лидером ХАМАС Яхьей Синваром основал аппарат общей безопасности палестинского движения, был "правой рукой" и ближайшим соратником Синвара.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241002/khamas-1976025409.html
https://ria.ru/20241002/gaza-1975978835.html
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), яхья синвар, оон, россия
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Рафах (провинция), Яхья Синвар, ООН, Россия
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения, соответствующее сообщение распространила пресс-служба армии.
"Примерно три месяца назад в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа были ликвидированы следующие террористы: Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа; Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС; и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля нанесли удар по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где скрывались Муштаха, ас-Сирадж и Ауда. По данным ЦАХАЛ, Раухи Муштаха был одним из самых высокопоставленных членов ХАМАС и оказывал прямое влияние на принятие решений внутри движения. Муштаха вместе с действующим лидером ХАМАС Яхьей Синваром
основал аппарат общей безопасности палестинского движения, был "правой рукой" и ближайшим соратником Синвара.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.