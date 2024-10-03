https://ria.ru/20241003/khabbard-1976111457.html

Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду

Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду - РИА Новости, 03.10.2024

Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду

Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:33

2024-10-03T11:33

2024-10-03T11:33

украина

сша

россия

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении Хаббарда. Сам американец пока не доставлен в суд, два посольских сотрудника рассчитывают переговорить с мужчиной до начала заседания. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года. Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим. Вину Хаббард признал. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

https://ria.ru/20240930/khabbard-1975453017.html

https://ria.ru/20241001/naemnik-1975747853.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, московский городской суд, происшествия