Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду
Американские дипломаты пришли на суд к Хаббарду, обвиняемому в наемничестве
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении Хаббарда. Сам американец пока не доставлен в суд, два посольских сотрудника рассчитывают переговорить с мужчиной до начала заседания.
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины
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Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.
Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.
Вину Хаббард признал.
По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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