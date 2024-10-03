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Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду - РИА Новости, 03.10.2024
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11:33 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/khabbard-1976111457.html
Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду
Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду - РИА Новости, 03.10.2024
Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду
Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:33
2024-10-03T11:33
украина
сша
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении Хаббарда. Сам американец пока не доставлен в суд, два посольских сотрудника рассчитывают переговорить с мужчиной до начала заседания. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года. Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим. Вину Хаббард признал. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ria.ru/20240930/khabbard-1975453017.html
https://ria.ru/20241001/naemnik-1975747853.html
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украина, сша, россия, московский городской суд, происшествия
Украина, США, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Сотрудники посольства США пришли на суд к американцу Хаббарду

Американские дипломаты пришли на суд к Хаббарду, обвиняемому в наемничестве

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства США решили посетить судебное заседание по делу американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении Хаббарда. Сам американец пока не доставлен в суд, два посольских сотрудника рассчитывают переговорить с мужчиной до начала заседания.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины
30 сентября, 11:07
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.
Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.
Вину Хаббард признал.
По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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