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Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске - РИА Новости, 03.10.2024
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13:09 03.10.2024 (обновлено: 13:15 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976138124.html
Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске
Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске - РИА Новости, 03.10.2024
Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске
Нелегальных мигрантов привлекали к ремонту в Театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и попросил следствие... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:09
2024-10-03T13:15
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Нелегальных мигрантов привлекали к ремонту в Театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и попросил следствие в этом разобраться. Ранее представитель краевого главка МЧС представил губернатору доклад по пожару в театре, в котором предварительной причиной возгорания были названы ремонтные работы. "Мне доложили, что все работники, которые осуществляли ремонт в здании, оказались мигрантами, выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно. Причем в отношении двух из них ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Как произошло, что они не платили налоги, остальные трое тоже не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории нашего края? Где реализация квот? Где работа миграционных служб?.. Я попрошу следствие детально разобраться, как проводились контрольные мероприятия и проводились ли они вообще", - сказал Демешин на оперштабе. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет, один человек пострадал. Открытое горение ликвидировано. Власти сообщают о перебоях в работе сотовых сетей в центре города, так как на крыше здания расположены базовые станции всех операторов связи. Расследуется дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). На месте происшествия также были задержаны мигранты, участвовавшие в проведении ремонтных работ (в театре с сентября шел капремонт крыши). Следствием инициирована проверка по факту организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по статье 293 УК РФ (халатность
https://ria.ru/20241003/teatr-1976072767.html
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хабаровск
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске

Губернатор Демешин: к ремонту театра в Хабаровске привлекали мигрантов

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Нелегальных мигрантов привлекали к ремонту в Театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и попросил следствие в этом разобраться.
Ранее представитель краевого главка МЧС представил губернатору доклад по пожару в театре, в котором предварительной причиной возгорания были названы ремонтные работы.
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре
Вчера, 06:04
"Мне доложили, что все работники, которые осуществляли ремонт в здании, оказались мигрантами, выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно. Причем в отношении двух из них ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Как произошло, что они не платили налоги, остальные трое тоже не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории нашего края? Где реализация квот? Где работа миграционных служб?.. Я попрошу следствие детально разобраться, как проводились контрольные мероприятия и проводились ли они вообще", - сказал Демешин на оперштабе.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет, один человек пострадал. Открытое горение ликвидировано. Власти сообщают о перебоях в работе сотовых сетей в центре города, так как на крыше здания расположены базовые станции всех операторов связи.
Расследуется дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). На месте происшествия также были задержаны мигранты, участвовавшие в проведении ремонтных работ (в театре с сентября шел капремонт крыши). Следствием инициирована проверка по факту организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по статье 293 УК РФ (халатность
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ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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