https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html

В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей

В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей - РИА Новости, 03.10.2024

В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей

Перебои в работе сотовых сетей начались в связи с пожаром в театре музкомедии Хабаровска, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:13

2024-10-03T07:13

2024-10-03T09:34

хабаровск

россия

хабаровский край

дмитрий демешин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовых сетей начались в связи с пожаром в театре музкомедии Хабаровска, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован."Сообщается о перебоях в работе сотовых сетей в центре города в связи с пожаром в краевом музыкальном театре. На крыше здания располагались базовые станции всех операторов связи", - рассказали в ведомстве.Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)". На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20241003/teatr-1976072767.html

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хабаровск, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)