Рейтинг@Mail.ru
В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 03.10.2024 (обновлено: 09:34 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей
В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей - РИА Новости, 03.10.2024
В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей
Перебои в работе сотовых сетей начались в связи с пожаром в театре музкомедии Хабаровска, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:13
2024-10-03T09:34
хабаровск
россия
хабаровский край
дмитрий демешин
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976087015_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_9dd653f59642d266541245d60df673db.jpg
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовых сетей начались в связи с пожаром в театре музкомедии Хабаровска, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован."Сообщается о перебоях в работе сотовых сетей в центре города в связи с пожаром в краевом музыкальном театре. На крыше здания располагались базовые станции всех операторов связи", - рассказали в ведомстве.Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)". На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20241003/teatr-1976072767.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976087015_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_ce9fb3a7d91842a7c4300627948c7da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В центре Хабаровска из-за пожара в театре нарушилась работа сотовых сетей

В Хабаровске из-за пожара в театре музкомедии нарушилась работа сотовых сетей

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовых сетей начались в связи с пожаром в театре музкомедии Хабаровска, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован.
"Сообщается о перебоях в работе сотовых сетей в центре города в связи с пожаром в краевом музыкальном театре. На крыше здания располагались базовые станции всех операторов связи", - рассказали в ведомстве.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)". На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре
Вчера, 06:04
 
ХабаровскРоссияХабаровский крайДмитрий ДемешинПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала