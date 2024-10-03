https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976066709.html

В Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии

В Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии - РИА Новости, 03.10.2024

В Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии

Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:49

2024-10-03T02:49

2024-10-03T03:46

хабаровск

хабаровский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова. "Подразделения выехали по повышенному рангу. Предположительно, горит крыша театра музкомедии в Хабаровске. Возможно, обшивка здания. Сейчас непонятно — сильное задымление, идет разведка", — рассказала собеседница агентства.В пресс-службе МЧС России уточнили, что огонь полыхает на площади в тысячу "квадратов", горит не только крыша, но и обшивка здания. Позднее в ведомстве сообщили о частичном обрушении кровли. В тушении задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.Как сообщило правительство Хабаровского края, жертв в результате пожара нет. Создан оперативный штаб по ликвидации возгорания, который возглавил губернатор Дмитрий Демешин.По данным краевой госавтоинспекции, перекрыто движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого, работают экстренные службы.

https://ria.ru/20241002/pozhar-1975988592.html

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хабаровск, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия