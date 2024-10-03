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У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез - РИА Новости, 03.10.2024
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11:50 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kerch-1976112174.html
У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез
У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез - РИА Новости, 03.10.2024
У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез
Госпитализированные в инфекционное отделение больницы в Керчи посетители кафе заболели сальмонеллезом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Крыма и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:50
2024-10-03T11:50
происшествия
керчь
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Госпитализированные в инфекционное отделение больницы в Керчи посетители кафе заболели сальмонеллезом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Крыма и Севастополя. Несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе, сообщила ранее начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова. Прокуратура и СУСК региона начали проверку. Кафе Wasabi приостановило работу, Роспотребнадзор взял пробы в самом кафе и у его работников. По словам Касьяновой, состояние госпитализированных не тяжелое. "По результатам лабораторных исследований... установлена этиология заболевания - сальмонеллез" , - сообщили в Роспотребнадзоре региона.
https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974774732.html
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происшествия, керчь, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Керчь, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез

Роспотребнадзор: у заболевших посетителей кафе в Керчи нашли сальмонеллез

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Госпитализированные в инфекционное отделение больницы в Керчи посетители кафе заболели сальмонеллезом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Крыма и Севастополя.
Несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе, сообщила ранее начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова. Прокуратура и СУСК региона начали проверку. Кафе Wasabi приостановило работу, Роспотребнадзор взял пробы в самом кафе и у его работников. По словам Касьяновой, состояние госпитализированных не тяжелое.
"По результатам лабораторных исследований... установлена этиология заболевания - сальмонеллез" , - сообщили в Роспотребнадзоре региона.
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ПроисшествияКерчьСевастопольФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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