https://ria.ru/20241003/kerch-1976112174.html

У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез

У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез - РИА Новости, 03.10.2024

У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез

Госпитализированные в инфекционное отделение больницы в Керчи посетители кафе заболели сальмонеллезом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Крыма и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

происшествия

керчь

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Госпитализированные в инфекционное отделение больницы в Керчи посетители кафе заболели сальмонеллезом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Крыма и Севастополя. Несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе, сообщила ранее начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова. Прокуратура и СУСК региона начали проверку. Кафе Wasabi приостановило работу, Роспотребнадзор взял пробы в самом кафе и у его работников. По словам Касьяновой, состояние госпитализированных не тяжелое. "По результатам лабораторных исследований... установлена этиология заболевания - сальмонеллез" , - сообщили в Роспотребнадзоре региона.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974774732.html

керчь

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происшествия, керчь, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)