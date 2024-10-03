Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят
Юрист Хаминский: похитителю кенгурят из зоопарков грозит до трех лет колонии
© МВД РоссииЗадержанный похититель кенгуру
© МВД России
Задержанный похититель кенгуру
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за кражу, если кенгуренок стоил более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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"Если говорить о конкретном случае с кенгурятами, то здесь, в первую очередь, имеет место кража. Экспертиза установит стоимость животных и в зависимости от результата будет определено наказание. Если кенгуренок будет стоить свыше 25 тысяч рублей, преступнику грозит до 6 лет лишения свободы, свыше 1 миллиона – до 10 лет. За смерть одного из кенгурят придется ответить отдельно. В данном случае, скорее всего, будет применена статься 245 УК РФ, предусматривающая ответственность за жестокое отношение к животным. За гибель одного животного виновного ждет лишение свободы сроком до 3 лет", - рассказал он.
По словам юриста, согласно законодательству, животные классифицируются на домашних и диких, жизнедеятельность домашних животных регулируется законом об ответственном обращении с животными, а диких делят на живущих в естественной среде обитания и в неволе. Он отметил, что живущие в неволе животные могут находиться в ведении зоопарков, заповедников и цирков, и их содержание законом не предусмотрено.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен живым на территории подмосковного города Королев.