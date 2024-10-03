https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html

Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят

Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024

Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят

Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:03

2024-10-03T20:03

2024-10-03T20:03

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108702_294:261:1327:842_1920x0_80_0_0_237f5e8e93d02617c9f5f652fe060f52.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за кражу, если кенгуренок стоил более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если говорить о конкретном случае с кенгурятами, то здесь, в первую очередь, имеет место кража. Экспертиза установит стоимость животных и в зависимости от результата будет определено наказание. Если кенгуренок будет стоить свыше 25 тысяч рублей, преступнику грозит до 6 лет лишения свободы, свыше 1 миллиона – до 10 лет. За смерть одного из кенгурят придется ответить отдельно. В данном случае, скорее всего, будет применена статься 245 УК РФ, предусматривающая ответственность за жестокое отношение к животным. За гибель одного животного виновного ждет лишение свободы сроком до 3 лет", - рассказал он. По словам юриста, согласно законодательству, животные классифицируются на домашних и диких, жизнедеятельность домашних животных регулируется законом об ответственном обращении с животными, а диких делят на живущих в естественной среде обитания и в неволе. Он отметил, что живущие в неволе животные могут находиться в ведении зоопарков, заповедников и цирков, и их содержание законом не предусмотрено. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен живым на территории подмосковного города Королев.

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html

https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия