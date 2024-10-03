Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html
Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят
Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024
Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят
Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:03
2024-10-03T20:03
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108702_294:261:1327:842_1920x0_80_0_0_237f5e8e93d02617c9f5f652fe060f52.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за кражу, если кенгуренок стоил более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если говорить о конкретном случае с кенгурятами, то здесь, в первую очередь, имеет место кража. Экспертиза установит стоимость животных и в зависимости от результата будет определено наказание. Если кенгуренок будет стоить свыше 25 тысяч рублей, преступнику грозит до 6 лет лишения свободы, свыше 1 миллиона – до 10 лет. За смерть одного из кенгурят придется ответить отдельно. В данном случае, скорее всего, будет применена статься 245 УК РФ, предусматривающая ответственность за жестокое отношение к животным. За гибель одного животного виновного ждет лишение свободы сроком до 3 лет", - рассказал он. По словам юриста, согласно законодательству, животные классифицируются на домашних и диких, жизнедеятельность домашних животных регулируется законом об ответственном обращении с животными, а диких делят на живущих в естественной среде обитания и в неволе. Он отметил, что живущие в неволе животные могут находиться в ведении зоопарков, заповедников и цирков, и их содержание законом не предусмотрено. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен живым на территории подмосковного города Королев.
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html
https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108702_213:0:1336:842_1920x0_80_0_0_3da716f5fabbc25da06abc6eb8b7a252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Юрист назвал возможное наказание для похитителя кенгурят

Юрист Хаминский: похитителю кенгурят из зоопарков грозит до трех лет колонии

© МВД РоссииЗадержанный похититель кенгуру
Задержанный похититель кенгуру - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© МВД России
Задержанный похититель кенгуру
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Преступнику, похитившему кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков грозит до трех лет лишения свободы за гибель животного и до десяти лет колонии за кражу, если кенгуренок стоил более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«
"Если говорить о конкретном случае с кенгурятами, то здесь, в первую очередь, имеет место кража. Экспертиза установит стоимость животных и в зависимости от результата будет определено наказание. Если кенгуренок будет стоить свыше 25 тысяч рублей, преступнику грозит до 6 лет лишения свободы, свыше 1 миллиона – до 10 лет. За смерть одного из кенгурят придется ответить отдельно. В данном случае, скорее всего, будет применена статься 245 УК РФ, предусматривающая ответственность за жестокое отношение к животным. За гибель одного животного виновного ждет лишение свободы сроком до 3 лет", - рассказал он.
Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов
Вчера, 14:08
По словам юриста, согласно законодательству, животные классифицируются на домашних и диких, жизнедеятельность домашних животных регулируется законом об ответственном обращении с животными, а диких делят на живущих в естественной среде обитания и в неволе. Он отметил, что живущие в неволе животные могут находиться в ведении зоопарков, заповедников и цирков, и их содержание законом не предусмотрено.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен живым на территории подмосковного города Королев.
Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В ярославском зоопарке рассказали о состоянии мамы похищенного кенгуренка
2 октября, 16:51
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала