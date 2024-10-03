https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html

Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов

Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов - РИА Новости, 03.10.2024

Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов

Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:08

2024-10-03T14:08

2024-10-03T14:08

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Молодой человек уже привлекался за несколько мелких краж по 158-й статье УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, он воровал телефоны и другую мелкую технику, а затем перепродавал. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.

https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html

https://ria.ru/20241003/kenguru-1976109775.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков. Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке. 2024-10-03T14:08 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район