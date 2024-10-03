https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов - РИА Новости, 03.10.2024
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов
Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:08
2024-10-03T14:08
2024-10-03T14:08
происшествия
ярославль
калужская область
жуковский район
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Молодой человек уже привлекался за несколько мелких краж по 158-й статье УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, он воровал телефоны и другую мелкую технику, а затем перепродавал. Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле.
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976109775.html
ярославль
калужская область
жуковский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков.
Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке.
2024-10-03T14:08
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов
Похититель кенгурят ранее попадался на кражах телефонов и мелкой техники