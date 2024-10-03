https://ria.ru/20241003/kenguru-1976108086.html

МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят

МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024

МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят

Подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:20

2024-10-03T11:20

2024-10-03T12:08

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владимирская область

россия

ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Подозреваемый в краже задержан сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области совместно с оперативниками из районного отдела полиции и УМВД России по Калужской области", — говорится в публикации.Мужчину задержали на вокзале города Александров Владимирской области. У него в сумке нашли одного из кенгурят, украденных в калужском зоопарке. Второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают, где находится Крош, похищенный в Ярославле.Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.Детеныша кенгуру по кличке Крош похитили из зоопарка в Заволжском районе Ярославля ранним утром 27 сентября. Три дня спустя — в ночь на 30 сентября — два кенгуренка пропали из зоопарка в Жуковском районе Калужской области. В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.Накануне вечером информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в похищениях животных.

https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html

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владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков. Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке. 2024-10-03T11:20 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, владимирская область, россия, ирина волк, ярославская область