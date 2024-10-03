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МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024
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11:20 03.10.2024 (обновлено: 12:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976108086.html
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят - РИА Новости, 03.10.2024
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят
Подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:20
2024-10-03T12:08
происшествия
владимирская область
россия
ирина волк
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Подозреваемый в краже задержан сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области совместно с оперативниками из районного отдела полиции и УМВД России по Калужской области", — говорится в публикации.Мужчину задержали на вокзале города Александров Владимирской области. У него в сумке нашли одного из кенгурят, украденных в калужском зоопарке. Второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают, где находится Крош, похищенный в Ярославле.Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.Детеныша кенгуру по кличке Крош похитили из зоопарка в Заволжском районе Ярославля ранним утром 27 сентября. Три дня спустя — в ночь на 30 сентября — два кенгуренка пропали из зоопарка в Жуковском районе Калужской области. В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.Накануне вечером информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в похищениях животных.
https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html
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владимирская область
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков. Судя по кадрам, вор перевозил похищенных детенышей в клетчатой сумке.
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происшествия, владимирская область, россия, ирина волк, ярославская область
Происшествия, Владимирская область, Россия, Ирина Волк, Ярославская область
МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят

Подозреваемого в краже кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали, подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Подозреваемый в краже задержан сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области совместно с оперативниками из районного отдела полиции и УМВД России по Калужской области", — говорится в публикации.
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В ярославском зоопарке рассказали о состоянии мамы похищенного кенгуренка
2 октября, 16:51
Мужчину задержали на вокзале города Александров Владимирской области. У него в сумке нашли одного из кенгурят, украденных в калужском зоопарке. Второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают, где находится Крош, похищенный в Ярославле.
Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.
Детеныша кенгуру по кличке Крош похитили из зоопарка в Заволжском районе Ярославля ранним утром 27 сентября. Три дня спустя — в ночь на 30 сентября — два кенгуренка пропали из зоопарка в Жуковском районе Калужской области. В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.
Накануне вечером информированный источник сообщил РИА Новости, что ярославские полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в похищениях животных.
Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 11:32
 
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