https://ria.ru/20241003/kengurenok-1976221848.html
Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве
Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве - РИА Новости, 03.10.2024
Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве
Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша нашли живым на территории города Королев в Московской области, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:19
2024-10-03T17:19
2024-10-03T18:33
королев
общество
ярославль
московская область (подмосковье)
россия
ирина волк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша нашли живым на территории города Королев в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка", — заявила она.Волк опубликовала видео, на котором сидящего в переноске кенгуренка гладят и говорят: "Крошик, все хорошо".Детеныша кенгуру по кличке Крош похитили из зоопарка в Заволжском районе Ярославля ранним утром 27 сентября. Три дня спустя — в ночь на 30 сентября — два кенгуренка пропали из зоопарка в Жуковском районе Калужской области. В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.Накануне подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, он находится в удовлетворительном состоянии. Еще одно животное погибло.
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976142638.html
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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве
Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб.
2024-10-03T17:19
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королев, общество, ярославль, московская область (подмосковье), россия, ирина волк
Королев, Общество, Ярославль, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк
Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве
Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош найден живым в Королеве