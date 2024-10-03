https://ria.ru/20241003/kengurenok-1976221848.html

Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве

Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве - РИА Новости, 03.10.2024

Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша нашли живым на территории города Королев в Московской области, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:19

2024-10-03T17:19

2024-10-03T18:33

королев

общество

ярославль

московская область (подмосковье)

россия

ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша нашли живым на территории города Королев в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка", — заявила она.Волк опубликовала видео, на котором сидящего в переноске кенгуренка гладят и говорят: "Крошик, все хорошо".Детеныша кенгуру по кличке Крош похитили из зоопарка в Заволжском районе Ярославля ранним утром 27 сентября. Три дня спустя — в ночь на 30 сентября — два кенгуренка пропали из зоопарка в Жуковском районе Калужской области. В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.Накануне подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, он находится в удовлетворительном состоянии. Еще одно животное погибло.

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html

https://ria.ru/20241003/kenguru-1976142638.html

королев

ярославль

московская область (подмосковье)

россия

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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб. 2024-10-03T17:19 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

королев, общество, ярославль, московская область (подмосковье), россия, ирина волк