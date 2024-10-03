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Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку - РИА Новости, 03.10.2024
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15:51 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/kbr-1976193082.html
Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку
Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку - РИА Новости, 03.10.2024
Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку
Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после избрания в четверг главой республики Казбека Кокова на второй срок, все члены кабинета министров... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:51
2024-10-03T15:51
политика
россия
казбек коков
владимир путин
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после избрания в четверг главой республики Казбека Кокова на второй срок, все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона. Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных главой государства трех кандидатур. В начале сентября президент РФ Владимир Путин представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев. В четверг депутаты избрали главой республики Кокова, в этот же день он вступил в должность. "С момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия. До формирования нового состава правительства все его члены продолжат работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства. Предложение о кандидатуре председателя правительства Кабардино-Балкарии глава республики должен внести не позднее недельного срока после вступления в должность.
https://ria.ru/20241003/kokov-1976188307.html
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политика, россия, казбек коков, владимир путин
Политика, Россия, Казбек Коков, Владимир Путин
Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку

Правительство КБР ушло в отставку после избрания Кокова на второй срок

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после избрания в четверг главой республики Казбека Кокова на второй срок, все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
Согласно региональному законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных главой государства трех кандидатур. В начале сентября президент РФ Владимир Путин представил в парламент КБР трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Это генеральный директор ООО "Илар", депутат республиканского парламента Алексей Войтов, действующий глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Вчера, 15:38
В четверг депутаты избрали главой республики Кокова, в этот же день он вступил в должность.
"С момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия. До формирования нового состава правительства все его члены продолжат работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства.
Предложение о кандидатуре председателя правительства Кабардино-Балкарии глава республики должен внести не позднее недельного срока после вступления в должность.
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