https://ria.ru/20241003/kazan-1976083552.html
В аэропорту в Казани сняли ограничения
В аэропорту в Казани сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
В аэропорту в Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:09
2024-10-03T09:09
2024-10-03T09:56
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.По данным ведомства, аэропорт вернулся к обычному режиму работы в 08:59 мск.Росавиация подчеркнула, что экипажи воздушных сулен, диспетчеры и службы аэропорта осуществили все необходимые действия для обеспечения безопасности рейсов.
https://ria.ru/20241003/samolety-1976079280.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту в Казани сняли ограничения
В аэропорту в Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов