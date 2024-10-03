https://ria.ru/20241003/kazan-1976083552.html

В аэропорту в Казани сняли ограничения

В аэропорту в Казани сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024

В аэропорту в Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:09

2024-10-03T09:09

2024-10-03T09:56

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.По данным ведомства, аэропорт вернулся к обычному режиму работы в 08:59 мск.Росавиация подчеркнула, что экипажи воздушных сулен, диспетчеры и службы аэропорта осуществили все необходимые действия для обеспечения безопасности рейсов.

https://ria.ru/20241003/samolety-1976079280.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия