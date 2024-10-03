Рейтинг@Mail.ru
Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 03.10.2024 (обновлено: 08:01 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kazan-1976077329.html
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 03.10.2024
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:51
2024-10-03T08:01
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 МСК 3 октября временные ограничения введены работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976075304.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_21371cc972cfa2ded40b389f67d401f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Работу аэропорта в Казани временно ограничили

Росавиация: в работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 МСК 3 октября временные ограничения введены работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников
Вчера, 07:18
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
 
КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала