https://ria.ru/20241003/kazan-1976077329.html
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 03.10.2024
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:51
2024-10-03T07:51
2024-10-03T08:01
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 МСК 3 октября временные ограничения введены работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976075304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Работу аэропорта в Казани временно ограничили
Росавиация: в работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения