https://ria.ru/20241003/kazan-1976077329.html

Работу аэропорта в Казани временно ограничили

Работу аэропорта в Казани временно ограничили - РИА Новости, 03.10.2024

Работу аэропорта в Казани временно ограничили

Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:51

2024-10-03T07:51

2024-10-03T08:01

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 МСК 3 октября временные ограничения введены работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976075304.html

казань

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации