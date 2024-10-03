https://ria.ru/20241003/izrail-1976245558.html
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин, они обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуации в Газе и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:45
2024-10-03T18:45
2024-10-03T18:51
израиль
в мире
ближний восток
россия
михаил богданов
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин, они обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуации в Газе и ливано-израильском приграничье, сообщил российский МИД."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа и ливано-израильском приграничье", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что стороны также обсудили двустороннюю повестку отношений между странами.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976179306.html
https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, ближний восток, россия, михаил богданов, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Ближний Восток, Россия, Михаил Богданов, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке