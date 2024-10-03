https://ria.ru/20241003/izrail-1976245558.html

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин, они обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуации в Газе и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:51

израиль

в мире

ближний восток

россия

михаил богданов

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин, они обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуации в Газе и ливано-израильском приграничье, сообщил российский МИД."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа и ливано-израильском приграничье", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что стороны также обсудили двустороннюю повестку отношений между странами.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976179306.html

https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html

израиль

ближний восток

россия

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израиль, в мире, ближний восток, россия, михаил богданов, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024