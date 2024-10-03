Большинство турецких граждан видят в Израиле угрозу, показал опрос
Areda: почти 90% турецких граждан считают, что Израиль угрожает Турции
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Большинство участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале сентября, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". Во вторник Эрдоган повторил эту мысль.
В опросе компании, проведенном в среду, участвовали 1100 человек. "89,4% опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, возможно ли нападение Израиля на турецкие территории. 10,6% считают такую ситуацию невозможной", - сообщила компания в пресс-релизе.
По ее данным, аналогичный вопрос задавался в прошлые месяцы, тогда число уверенных в наличии угрозы от Израиля составляло менее 82%.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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