ЦАХАЛ за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана
ЦАХАЛ за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана по северу страны
© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана по северу страны, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, заявила в четверг пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 11.30 и в 11.31 (совпадает с мск) в районе Западной Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, некоторые из снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что после сирен воздушной тревоги в 11.18 в районе Нижней Галилеи были зафиксированы несколько снарядов из Ливана, часть из них была сбита системой ПВО. В районе Верхней Галилеи в то же время был перехвачен еще один снаряд.
После воздушной тревоги в 11.45 и в 11.51 в Западной Галилее было зафиксировано около пяти ливанских снарядов и сбиты две "подозрительные воздушные цели".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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