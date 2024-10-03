https://ria.ru/20241003/izrail-1976136310.html

ЦАХАЛ за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана

ЦАХАЛ за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана по северу страны, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, заявила в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:04

2024-10-03T13:04

2024-10-03T13:04

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 40 запусков из Ливана по северу страны, часть снарядов была перехвачена системами ПВО, заявила в четверг пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 11.30 и в 11.31 (совпадает с мск) в районе Западной Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, некоторые из снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирен воздушной тревоги в 11.18 в районе Нижней Галилеи были зафиксированы несколько снарядов из Ливана, часть из них была сбита системой ПВО. В районе Верхней Галилеи в то же время был перехвачен еще один снаряд. После воздушной тревоги в 11.45 и в 11.51 в Западной Галилее было зафиксировано около пяти ливанских снарядов и сбиты две "подозрительные воздушные цели". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240928/livan-1975217448.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024