Израилю пришлось платить штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США
Израиль оштрафовали из-за приостановки поставки авиабомб из США в мае
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США в мае не уведомили Израиль о приостановке уже оплаченных поставок авиабомб на фоне опасения по поводу операции в Рафахе, и Тель-Авиву пришлось каждый день платить штраф в 35 тысяч долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальное лицо.
В мае официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил о том, что США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб весом в 908 килограммов и 230 килограммов, приостановка поставок была связана с попытками США отговорить Израиль от полномасштабного наземного вторжения в густонаселенный город Рафах на юге сектора Газа. В июле координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта, что часть критически важных боеприпасов, поставка которых была ранее задержана, будет отправлена в Израиль в ближайшие дни.
"Они остановили поставку, которая была одобрена конгрессом и оплачена Израилем. Каждый день, пока это оружие было на кораблях (которые не двигались - ред. WP), мы в государстве Израиль платили штраф в 35 тысяч долларов. Вот как мы об этом узнали", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника, отмечая, что израильское правительство заранее не было предупреждено о приостановке.
При этом собеседник издания не сообщил, за что именно Израиль был вынужден платить штраф и как долго это продолжалось.