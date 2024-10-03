https://ria.ru/20241003/izrail-1976115597.html

Израилю пришлось платить штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США

Израилю пришлось платить штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США - РИА Новости, 03.10.2024

Израилю пришлось платить штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США

США в мае не уведомили Израиль о приостановке уже оплаченных поставок авиабомб на фоне опасения по поводу операции в Рафахе, и Тель-Авиву пришлось каждый день... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:55

2024-10-03T11:55

2024-10-03T11:55

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

патрик райдер

бретт макгерк

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США в мае не уведомили Израиль о приостановке уже оплаченных поставок авиабомб на фоне опасения по поводу операции в Рафахе, и Тель-Авиву пришлось каждый день платить штраф в 35 тысяч долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальное лицо. В мае официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил о том, что США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб весом в 908 килограммов и 230 килограммов, приостановка поставок была связана с попытками США отговорить Израиль от полномасштабного наземного вторжения в густонаселенный город Рафах на юге сектора Газа. В июле координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта, что часть критически важных боеприпасов, поставка которых была ранее задержана, будет отправлена в Израиль в ближайшие дни. "Они остановили поставку, которая была одобрена конгрессом и оплачена Израилем. Каждый день, пока это оружие было на кораблях (которые не двигались - ред. WP), мы в государстве Израиль платили штраф в 35 тысяч долларов. Вот как мы об этом узнали", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника, отмечая, что израильское правительство заранее не было предупреждено о приостановке. При этом собеседник издания не сообщил, за что именно Израиль был вынужден платить штраф и как долго это продолжалось.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html

https://ria.ru/20241003/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), патрик райдер, бретт макгерк, министерство обороны сша