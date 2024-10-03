https://ria.ru/20241003/izrail-1976112515.html

Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ

Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ

Около 30 военных армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали и шесть погибли в ходе боестолкновения с боевиками шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:42

2024-10-03T11:42

2024-10-03T11:42

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Около 30 военных армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали и шесть погибли в ходе боестолкновения с боевиками шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень на юге Ливана, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth. Представитель движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф в среду заявлял, что ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в боестолкновениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" на юге Ливана. По данным издания, боестолкновение происходило в среду рано утром в сложных погодных условиях, когда было темно и стоял густой туман. Бой завязался в одном из зданий, где бойцы элитного подразделения "Эгоз" столкнулись с силами "Хезболлах". После чего, как пишет газета, по израильским силам велся огонь с разных направлений с применением, в том числе противотанковых снарядов и минометов. "Несмотря на погодные условия, были предприняты большие усилия по эвакуации пострадавших... По меньшей мере 30 человек получили ранения в ходе боевых действий, семеро из них были тяжело ранены. Двое бойцов погибли в результате противотанкового огня", - сообщает издание. Раненых солдат эвакуировали под огнем противника, в том числе и на вертолетах, отмечается в газете. Кроме того, по информации газеты, порядка 30 бойцов "Хезболлах" были убиты в ходе этого боя в том числе силами артиллерии, танков и авиации. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о первых потерях в рамках начавшейся на этой неделе ограниченной наземной операции в южном Ливане. Были опубликованы имена восьми солдат, погибших в двух различных инцидентах. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html

https://ria.ru/20240818/izrail-1966902904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024