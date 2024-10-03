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Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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11:42 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/izrail-1976112515.html
Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ
Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ
Около 30 военных армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали и шесть погибли в ходе боестолкновения с боевиками шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:42
2024-10-03T11:42
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Около 30 военных армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали и шесть погибли в ходе боестолкновения с боевиками шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень на юге Ливана, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth. Представитель движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф в среду заявлял, что ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в боестолкновениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" на юге Ливана. По данным издания, боестолкновение происходило в среду рано утром в сложных погодных условиях, когда было темно и стоял густой туман. Бой завязался в одном из зданий, где бойцы элитного подразделения "Эгоз" столкнулись с силами "Хезболлах". После чего, как пишет газета, по израильским силам велся огонь с разных направлений с применением, в том числе противотанковых снарядов и минометов. "Несмотря на погодные условия, были предприняты большие усилия по эвакуации пострадавших... По меньшей мере 30 человек получили ранения в ходе боевых действий, семеро из них были тяжело ранены. Двое бойцов погибли в результате противотанкового огня", - сообщает издание. Раненых солдат эвакуировали под огнем противника, в том числе и на вертолетах, отмечается в газете. Кроме того, по информации газеты, порядка 30 бойцов "Хезболлах" были убиты в ходе этого боя в том числе силами артиллерии, танков и авиации. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о первых потерях в рамках начавшейся на этой неделе ограниченной наземной операции в южном Ливане. Были опубликованы имена восьми солдат, погибших в двух различных инцидентах. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Около 30 израильских военных пострадали в боях с "Хезболлой", пишут СМИ

Yedioth Ahronoth: шесть военных ЦАХАЛ погибли в боях с "Хезболлой" в Ливане

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Около 30 военных армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали и шесть погибли в ходе боестолкновения с боевиками шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень на юге Ливана, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.
Представитель движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф в среду заявлял, что ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в боестолкновениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" на юге Ливана.
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По данным издания, боестолкновение происходило в среду рано утром в сложных погодных условиях, когда было темно и стоял густой туман. Бой завязался в одном из зданий, где бойцы элитного подразделения "Эгоз" столкнулись с силами "Хезболлах". После чего, как пишет газета, по израильским силам велся огонь с разных направлений с применением, в том числе противотанковых снарядов и минометов.
"Несмотря на погодные условия, были предприняты большие усилия по эвакуации пострадавших... По меньшей мере 30 человек получили ранения в ходе боевых действий, семеро из них были тяжело ранены. Двое бойцов погибли в результате противотанкового огня", - сообщает издание.
Раненых солдат эвакуировали под огнем противника, в том числе и на вертолетах, отмечается в газете.
Кроме того, по информации газеты, порядка 30 бойцов "Хезболлах" были убиты в ходе этого боя в том числе силами артиллерии, танков и авиации.
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Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о первых потерях в рамках начавшейся на этой неделе ограниченной наземной операции в южном Ливане. Были опубликованы имена восьми солдат, погибших в двух различных инцидентах.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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