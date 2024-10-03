Рейтинг@Mail.ru
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ
Израиль в ответ на иранскую атаку может нанести удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, например, по его нефтяным объектам, сообщает британская газета... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:57
2024-10-03T10:57
в мире
израиль
иран
сша
мария захарова
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05485c02dfcb337a63e42311d2578185.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Израиль в ответ на иранскую атаку может нанести удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, например, по его нефтяным объектам, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник. "Источник, проинформированный о ситуации, заявил, что рассматриваются различные варианты, но "набирает обороты" удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, такой как атака его объектов по производству нефти", - сообщает газета. Источник сообщил изданию, что, учитывая масштабы иранской атаки, нацеленной, по его словам, на военные и разведывательные базы у Тель-Авива и объекты в других местах, многие ожидают, что Израиль нанесет прямой удар по иранским целям. Как пишет издание со ссылкой на дипломатов, Израиль также может в качестве альтернативы нанести удар по иранским ракетным установкам, которые участвовали в обстреле, и именно на этом варианте настаивали западные страны в обсуждениях с израильской стороной, так как такой удар, по их мнению, будет рассматриваться как симметричный и с меньшей вероятностью вызовет новый цикл возмездия. Газета добавляет, что Израиль также может атаковать высокопоставленных лиц Ирана, а не инфраструктуру исламской республики. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975934408.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b7e15eaa312ec8254c1d278619e913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ

Financial Times: Израиль может нанести удар по нефтяным объектам Ирана

© AP Photo / Abdel Kareem HanaРакеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Израиль в ответ на иранскую атаку может нанести удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, например, по его нефтяным объектам, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
"Источник, проинформированный о ситуации, заявил, что рассматриваются различные варианты, но "набирает обороты" удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, такой как атака его объектов по производству нефти", - сообщает газета.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
1 октября, 23:54
Источник сообщил изданию, что, учитывая масштабы иранской атаки, нацеленной, по его словам, на военные и разведывательные базы у Тель-Авива и объекты в других местах, многие ожидают, что Израиль нанесет прямой удар по иранским целям.
Как пишет издание со ссылкой на дипломатов, Израиль также может в качестве альтернативы нанести удар по иранским ракетным установкам, которые участвовали в обстреле, и именно на этом варианте настаивали западные страны в обсуждениях с израильской стороной, так как такой удар, по их мнению, будет рассматриваться как симметричный и с меньшей вероятностью вызовет новый цикл возмездия.
Газета добавляет, что Израиль также может атаковать высокопоставленных лиц Ирана, а не инфраструктуру исламской республики.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ
2 октября, 13:33
 
В миреИзраильИранСШАМария ЗахароваДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала