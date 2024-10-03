https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html

Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ

Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ

Израиль в ответ на иранскую атаку может нанести удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, например, по его нефтяным объектам, сообщает британская газета... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:57

2024-10-03T10:57

2024-10-03T10:57

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Израиль в ответ на иранскую атаку может нанести удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, например, по его нефтяным объектам, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник. "Источник, проинформированный о ситуации, заявил, что рассматриваются различные варианты, но "набирает обороты" удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, такой как атака его объектов по производству нефти", - сообщает газета. Источник сообщил изданию, что, учитывая масштабы иранской атаки, нацеленной, по его словам, на военные и разведывательные базы у Тель-Авива и объекты в других местах, многие ожидают, что Израиль нанесет прямой удар по иранским целям. Как пишет издание со ссылкой на дипломатов, Израиль также может в качестве альтернативы нанести удар по иранским ракетным установкам, которые участвовали в обстреле, и именно на этом варианте настаивали западные страны в обсуждениях с израильской стороной, так как такой удар, по их мнению, будет рассматриваться как симметричный и с меньшей вероятностью вызовет новый цикл возмездия. Газета добавляет, что Израиль также может атаковать высокопоставленных лиц Ирана, а не инфраструктуру исламской республики. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html

https://ria.ru/20241002/izrail-1975934408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024