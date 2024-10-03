В Ливане рассказали, почему "Хезболла" столь сильна, как сейчас
МИД Ливана: "Хезболла" столь сильна, так как Израиль не выполнил требования ООН
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не было бы столь сильно, если бы Израиль полностью выполнил резолюцию ООН 1701, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.
"Наш и.о. премьер-министра многократно заявлял, что решение начать войну принимали не мы. Мы должны принимать решения, но на юге у нас нет козырей. Наличие "Хезболлах" на юге вызвано тем, что мы имеем дело с оккупацией. Если бы Израиль согласился по-настоящему имплементировать резолюцию 1701, то, вероятно, "Хезболлах" не была бы так же сильна в своем присутствии на юге как сейчас", - заявил Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN.
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По его словам, речь идет о серьезной эскалации, и чем она закончится, министр не знает.
Израильские ВВС еще до обострения ближневосточного конфликта после событий 7 октября 2023 года регулярно нарушали воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над Южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.