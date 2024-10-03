https://ria.ru/20241003/izrail-1976092249.html

В Ливане рассказали, почему "Хезболла" столь сильна, как сейчас

В Ливане рассказали, почему "Хезболла" столь сильна, как сейчас - РИА Новости, 03.10.2024

В Ливане рассказали, почему "Хезболла" столь сильна, как сейчас

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не было бы столь сильно, если бы Израиль полностью выполнил резолюцию ООН 1701, заявил министр иностранных дел Ливана... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:03

2024-10-03T10:03

2024-10-03T10:03

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СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не было бы столь сильно, если бы Израиль полностью выполнил резолюцию ООН 1701, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб. "Наш и.о. премьер-министра многократно заявлял, что решение начать войну принимали не мы. Мы должны принимать решения, но на юге у нас нет козырей. Наличие "Хезболлах" на юге вызвано тем, что мы имеем дело с оккупацией. Если бы Израиль согласился по-настоящему имплементировать резолюцию 1701, то, вероятно, "Хезболлах" не была бы так же сильна в своем присутствии на юге как сейчас", - заявил Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN. По его словам, речь идет о серьезной эскалации, и чем она закончится, министр не знает. Израильские ВВС еще до обострения ближневосточного конфликта после событий 7 октября 2023 года регулярно нарушали воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над Южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.

https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html

https://ria.ru/20241003/erdogan-1976082475.html

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в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024