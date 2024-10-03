Израиль зафиксировал около 25 пусков из Ливана
Израиль зафиксировал около 25 пусков из Ливана по северу страны
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 объектов и два БПЛА, выпущенных из Ливана по северу страны, часть снарядов была сбита системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила в четверг прес-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 25 снарядов, выпущенных из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что из Ливана были выпущены также два БПЛА. ВВС Израиля перехватили один из них в районе Нагарии, второй объект упал на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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