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СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о первых восьми погибших военных в операции на юге Ливана, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:29
2024-10-03T06:29
2024-10-03T09:59
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о первых восьми погибших военных в операции на юге Ливана, пишет газета Times of Israel."Армия обороны Израиля объявила о первых жертвах наземной операции Израиля в Ливане после того, как восемь солдат были убиты в боях с <...> "Хезболлой" на юге страны", — указано в материале.По данным газеты, среди погибших — три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает наносить воздушные удары по соседней стране, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана
Times of Israel: ЦАХАЛ заявила о гибели восьми своих солдат на юге Ливана