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СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
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06:29 03.10.2024 (обновлено: 09:59 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/izrail-1976073715.html
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о первых восьми погибших военных в операции на юге Ливана, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:29
2024-10-03T09:59
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о первых восьми погибших военных в операции на юге Ливана, пишет газета Times of Israel.&quot;Армия обороны Израиля объявила о первых жертвах наземной операции Израиля в Ливане после того, как восемь солдат были убиты в боях с &lt;...&gt; &quot;Хезболлой&quot; на юге страны&quot;, — указано в материале.По данным газеты, среди погибших — три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает наносить воздушные удары по соседней стране, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html
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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: ЦАХАЛ понесла первые потери в ходе операции на юге Ливана

Times of Israel: ЦАХАЛ заявила о гибели восьми своих солдат на юге Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о первых восьми погибших военных в операции на юге Ливана, пишет газета Times of Israel.
«

"Армия обороны Израиля объявила о первых жертвах наземной операции Израиля в Ливане после того, как восемь солдат были убиты в боях с <...> "Хезболлой" на юге страны", — указано в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль уничтожает своих врагов по одному
2 октября, 08:00
По данным газеты, среди погибших — три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает наносить воздушные удары по соседней стране, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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