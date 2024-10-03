https://ria.ru/20241003/istoriya-1976188786.html

Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха

Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха - РИА Новости, 03.10.2024

Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха

Третий рейх был заинтересован в румынской нефти, что послужило основой для подписания между нацистской Германией и Румынией договора для сотрудничества и союза... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:44

2024-10-03T15:44

2024-10-03T15:44

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румыния

германия

ссср

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Третий рейх был заинтересован в румынской нефти, что послужило основой для подписания между нацистской Германией и Румынией договора для сотрудничества и союза между странами, считает эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Денис Попов. В ходе методического семинара "Освобождение Румынии. Ключевые точки исторической памяти" Попов рассказал, как Румыния превращалась в фашистского союзника Германии. Эксперт вспомнил высказывание народного комиссара по иностранным делам СССР Максима Литвинова, который назвал происходящие в 1930-х годах в Румынии процессы "гитлеризацией" страны. Попов далее объяснил, что король Румынии Кароль II в 1938 году провел референдум в стране по новой конституции, согласно которой полномочия короля значительно расширялись, партии распускались, а вместо них создавался фронт национального возрождения. Эксперт также рассказал, почему нацистская Германия была заинтересована в сотрудничестве с Румынией. "Действительно, немцы и в принципе европейские страны были очень заинтересованы в получении румынской нефти. И здесь Кароль II пошел на сотрудничество с Германией, и 23 марта 1939 года был подписан договор, согласно которому Германия стала приоритетным покупателем румынской нефти, причем покупка шла по бартеру", - рассказал Попов. Эксперт добавил, что после этого в 1939 году территории Бессарабии и Северной Буковины были переданы Румынией СССР, из-за чего румынский военный деятель и правый радикал Иона Антонеску попросил короля передать ему чрезвычайные полномочия. Позже в рамках подписанного с Болгарией мирного договора Румыния передала стране Южную Добруджу. В 1940 году Кароль II отрекся от престола, а власть в стране получил диктатор Антонеску, установивший в Румынии профашистский режим.

https://ria.ru/20230508/akt-1870437363.html

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германия

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в мире, румыния, германия, ссср