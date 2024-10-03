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Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха - РИА Новости, 03.10.2024
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15:44 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/istoriya-1976188786.html
Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха
Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха - РИА Новости, 03.10.2024
Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха
Третий рейх был заинтересован в румынской нефти, что послужило основой для подписания между нацистской Германией и Румынией договора для сотрудничества и союза... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:44
2024-10-03T15:44
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Третий рейх был заинтересован в румынской нефти, что послужило основой для подписания между нацистской Германией и Румынией договора для сотрудничества и союза между странами, считает эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Денис Попов. В ходе методического семинара "Освобождение Румынии. Ключевые точки исторической памяти" Попов рассказал, как Румыния превращалась в фашистского союзника Германии. Эксперт вспомнил высказывание народного комиссара по иностранным делам СССР Максима Литвинова, который назвал происходящие в 1930-х годах в Румынии процессы "гитлеризацией" страны. Попов далее объяснил, что король Румынии Кароль II в 1938 году провел референдум в стране по новой конституции, согласно которой полномочия короля значительно расширялись, партии распускались, а вместо них создавался фронт национального возрождения. Эксперт также рассказал, почему нацистская Германия была заинтересована в сотрудничестве с Румынией. "Действительно, немцы и в принципе европейские страны были очень заинтересованы в получении румынской нефти. И здесь Кароль II пошел на сотрудничество с Германией, и 23 марта 1939 года был подписан договор, согласно которому Германия стала приоритетным покупателем румынской нефти, причем покупка шла по бартеру", - рассказал Попов. Эксперт добавил, что после этого в 1939 году территории Бессарабии и Северной Буковины были переданы Румынией СССР, из-за чего румынский военный деятель и правый радикал Иона Антонеску попросил короля передать ему чрезвычайные полномочия. Позже в рамках подписанного с Болгарией мирного договора Румыния передала стране Южную Добруджу. В 1940 году Кароль II отрекся от престола, а власть в стране получил диктатор Антонеску, установивший в Румынии профашистский режим.
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в мире, румыния, германия, ссср
В мире, Румыния, Германия, СССР
Эксперт объяснил сотрудничество Румынии и Третьего рейха

Эксперт Попов: основой отношений Румынии и Третьего рейха была нефть

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Третий рейх был заинтересован в румынской нефти, что послужило основой для подписания между нацистской Германией и Румынией договора для сотрудничества и союза между странами, считает эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Денис Попов.
В ходе методического семинара "Освобождение Румынии. Ключевые точки исторической памяти" Попов рассказал, как Румыния превращалась в фашистского союзника Германии. Эксперт вспомнил высказывание народного комиссара по иностранным делам СССР Максима Литвинова, который назвал происходящие в 1930-х годах в Румынии процессы "гитлеризацией" страны. Попов далее объяснил, что король Румынии Кароль II в 1938 году провел референдум в стране по новой конституции, согласно которой полномочия короля значительно расширялись, партии распускались, а вместо них создавался фронт национального возрождения. Эксперт также рассказал, почему нацистская Германия была заинтересована в сотрудничестве с Румынией.
"Действительно, немцы и в принципе европейские страны были очень заинтересованы в получении румынской нефти. И здесь Кароль II пошел на сотрудничество с Германией, и 23 марта 1939 года был подписан договор, согласно которому Германия стала приоритетным покупателем румынской нефти, причем покупка шла по бартеру", - рассказал Попов.
Эксперт добавил, что после этого в 1939 году территории Бессарабии и Северной Буковины были переданы Румынией СССР, из-за чего румынский военный деятель и правый радикал Иона Антонеску попросил короля передать ему чрезвычайные полномочия. Позже в рамках подписанного с Болгарией мирного договора Румыния передала стране Южную Добруджу. В 1940 году Кароль II отрекся от престола, а власть в стране получил диктатор Антонеску, установивший в Румынии профашистский режим.
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