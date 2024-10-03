Рейтинг@Mail.ru
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 03.10.2024 (обновлено: 23:00 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/iran-1976271298.html
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя - РИА Новости, 03.10.2024
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя
Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:52
2024-10-03T23:00
в мире
иран
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg
ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил глава судебной власти провинции Исмаил Садеги-Ниараки.Ранее иранские СМИ сообщали, что 160 человек поступили с алкогольным отравлением в больницы провинции Мазендеран, также расположенной на севере Ирана и граничащей с провинцией Гилян."К сожалению, 9 человек скончались... В связи с данным делом... задержаны и направлены в тюрьму производитель алкогольных напитков - по обвинению в умышленном убийстве - и два (других - ред.) человека, один из которых является распространителем (поддельного алкоголя - ред.), а другой - владельцем ресторана, в котором он предлагался", - приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.По информации агентства, правоохранительными органами выпущены приказ о задержании еще одного обвиняемого, находящегося в бегах, а также приказ о закрытии ресторана, продававшего поддельную алкогольную продукцию.
https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147bea16ac3fd281f3969c972a3df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, происшествия
В мире, Иран, Происшествия
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя

В Иране задержали распространителей алкоголя, от которого умерли девять человек

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил глава судебной власти провинции Исмаил Садеги-Ниараки.
Ранее иранские СМИ сообщали, что 160 человек поступили с алкогольным отравлением в больницы провинции Мазендеран, также расположенной на севере Ирана и граничащей с провинцией Гилян.
"К сожалению, 9 человек скончались... В связи с данным делом... задержаны и направлены в тюрьму производитель алкогольных напитков - по обвинению в умышленном убийстве - и два (других - ред.) человека, один из которых является распространителем (поддельного алкоголя - ред.), а другой - владельцем ресторана, в котором он предлагался", - приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.
По информации агентства, правоохранительными органами выпущены приказ о задержании еще одного обвиняемого, находящегося в бегах, а также приказ о закрытии ресторана, продававшего поддельную алкогольную продукцию.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя
26 сентября, 15:40
 
В миреИранПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала