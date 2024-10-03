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В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя - РИА Новости, 03.10.2024
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя
Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:52
2024-10-03T22:52
2024-10-03T23:00
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ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил глава судебной власти провинции Исмаил Садеги-Ниараки.Ранее иранские СМИ сообщали, что 160 человек поступили с алкогольным отравлением в больницы провинции Мазендеран, также расположенной на севере Ирана и граничащей с провинцией Гилян."К сожалению, 9 человек скончались... В связи с данным делом... задержаны и направлены в тюрьму производитель алкогольных напитков - по обвинению в умышленном убийстве - и два (других - ред.) человека, один из которых является распространителем (поддельного алкоголя - ред.), а другой - владельцем ресторана, в котором он предлагался", - приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.По информации агентства, правоохранительными органами выпущены приказ о задержании еще одного обвиняемого, находящегося в бегах, а также приказ о закрытии ресторана, продававшего поддельную алкогольную продукцию.
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в мире, иран, происшествия
В мире, Иран, Происшествия
В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя
В Иране задержали распространителей алкоголя, от которого умерли девять человек
ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил глава судебной власти провинции Исмаил Садеги-Ниараки.
Ранее иранские СМИ сообщали, что 160 человек поступили с алкогольным отравлением в больницы провинции Мазендеран, также расположенной на севере Ирана и граничащей с провинцией Гилян.
"К сожалению, 9 человек скончались... В связи с данным делом... задержаны и направлены в тюрьму производитель алкогольных напитков - по обвинению в умышленном убийстве - и два (других - ред.) человека, один из которых является распространителем (поддельного алкоголя - ред.), а другой - владельцем ресторана, в котором он предлагался", - приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.
По информации агентства, правоохранительными органами выпущены приказ о задержании еще одного обвиняемого, находящегося в бегах, а также приказ о закрытии ресторана, продававшего поддельную алкогольную продукцию.