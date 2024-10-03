https://ria.ru/20241003/iran-1976271298.html

В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя

В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя - РИА Новости, 03.10.2024

В Иране задержали распространителей поддельного алкоголя

Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:52

2024-10-03T22:52

2024-10-03T23:00

в мире

иран

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg

ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Задержаны распространители поддельной алкогольной продукции, в результате употребления которой в северной иранской провинции Гилян скончались 9 человек, заявил глава судебной власти провинции Исмаил Садеги-Ниараки.Ранее иранские СМИ сообщали, что 160 человек поступили с алкогольным отравлением в больницы провинции Мазендеран, также расположенной на севере Ирана и граничащей с провинцией Гилян."К сожалению, 9 человек скончались... В связи с данным делом... задержаны и направлены в тюрьму производитель алкогольных напитков - по обвинению в умышленном убийстве - и два (других - ред.) человека, один из которых является распространителем (поддельного алкоголя - ред.), а другой - владельцем ресторана, в котором он предлагался", - приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.По информации агентства, правоохранительными органами выпущены приказ о задержании еще одного обвиняемого, находящегося в бегах, а также приказ о закрытии ресторана, продававшего поддельную алкогольную продукцию.

https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, происшествия