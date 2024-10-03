https://ria.ru/20241003/ingushetiya-1976254813.html

В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки

В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки - РИА Новости, 03.10.2024

В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой автозаправки, на которой выявлены опасные для жизни нарушения, сообщило СУ СК РФ... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:43

2024-10-03T19:43

2024-10-03T19:44

происшествия

россия

назрановский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой автозаправки, на которой выявлены опасные для жизни нарушения, сообщило СУ СК РФ по региону. По данным следствия, сотрудники МВД по Ингушетии выявили факт нарушения 62-летним местным жителем требований безопасности при реализации сжиженного газа на автомобильной газозаправочной станции в селении Экажево Назрановского района. "Установлено, что ввиду негерметичности соединения металлической трубы, отходящей от топливно-раздаточной колонки, деятельность по заправке сжиженным углеводородным газом представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении В отношении владельца заправки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. По данным регионального МВД, ранее владелец автозаправки привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html

https://ria.ru/20241002/ingushetiya-1976038775.html

россия

назрановский район

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происшествия, россия, назрановский район, следственный комитет россии (ск рф)