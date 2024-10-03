Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 03.10.2024 (обновлено: 19:44 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ingushetiya-1976254813.html
В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки
В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки - РИА Новости, 03.10.2024
В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой автозаправки, на которой выявлены опасные для жизни нарушения, сообщило СУ СК РФ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:43
2024-10-03T19:44
происшествия
россия
назрановский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой автозаправки, на которой выявлены опасные для жизни нарушения, сообщило СУ СК РФ по региону. По данным следствия, сотрудники МВД по Ингушетии выявили факт нарушения 62-летним местным жителем требований безопасности при реализации сжиженного газа на автомобильной газозаправочной станции в селении Экажево Назрановского района. "Установлено, что ввиду негерметичности соединения металлической трубы, отходящей от топливно-раздаточной колонки, деятельность по заправке сжиженным углеводородным газом представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении В отношении владельца заправки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. По данным регионального МВД, ранее владелец автозаправки привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html
https://ria.ru/20241002/ingushetiya-1976038775.html
россия
назрановский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, назрановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Назрановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии завели уголовное дело на владельца газовой заправки

СК возбудил уголовное дело на владельца газовой заправки в Ингушетии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой автозаправки, на которой выявлены опасные для жизни нарушения, сообщило СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, сотрудники МВД по Ингушетии выявили факт нарушения 62-летним местным жителем требований безопасности при реализации сжиженного газа на автомобильной газозаправочной станции в селении Экажево Назрановского района.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке
27 сентября, 19:03
"Установлено, что ввиду негерметичности соединения металлической трубы, отходящей от топливно-раздаточной колонки, деятельность по заправке сжиженным углеводородным газом представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении
В отношении владельца заправки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным регионального МВД, ранее владелец автозаправки привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа.
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии
2 октября, 20:46
 
ПроисшествияРоссияНазрановский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала