https://ria.ru/20241003/infrastruktura-1976231508.html

Опыт Москвы по развитию инфраструктуры города станет доступен для регионов

Опыт Москвы по развитию инфраструктуры города станет доступен для регионов - РИА Новости, 03.10.2024

Опыт Москвы по развитию инфраструктуры города станет доступен для регионов

Столичные власти запустили цикл демо-дней, в ходе которых будут представлены лучшие городские практики для применения в российских регионах, сообщил заместитель РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:00

2024-10-03T18:00

2024-10-03T18:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Столичные власти запустили цикл демо-дней, в ходе которых будут представлены лучшие городские практики для применения в российских регионах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В рамках первого демо-дня были представлены лучшие практики по развитию транспортной системы города и современные цифровые сервисы для водителей и пассажиров."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица готова делиться успешными практиками и сотрудничать с регионами по вопросам повышения качества жизни населения. Это соответствует задачам, которые поставили глава государства и правительство России. Сегодняшнее мероприятие - результат большой совместной работы правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив. В течение нескольких последних месяцев мы изучали и оценивали социально значимые городские практики, которые могут быть полезны другим регионам и выбрали лучшие из них", – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Аналитики "АСИ" оценили и выявили наиболее перспективные для внедрения в регионах решения."Важно, чтобы у регионов была возможность воочию увидеть объекты транспортной инфраструктуры, эффективные решения. И сегодня они смогли оценить решения Москвы, которые помогают столице быть лидером с точки зрения цифровизации и подходов к развитию транспортной системы, и другие практики, находящиеся на поддержке Агентства и размещённые на "Смартеке". Часть из них абсолютно бесплатна и может быть доступна для внедрения в регионах, потому что не нужно будет вкладываться в новую инфраструктуру, информационные системы, а действительно можно воспользоваться уже тем огромным ресурсом, который авторы проектов готовы дать другим регионам и городам", - цитируют в ДИПП генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.По ее словам, чтобы регионы могли определить эффекты от внедряемых транспортных решений, Агентство разработает соответствующую методику. Документ позволит увидеть уровень влияния практик на показатели национальных проектов.Субъекты РФ получать доступ более чем к семидесяти практикам в сфере транспорта, промышленности, туризма, культуры, здравоохранения, экологии, образования, инвестиций и развития предпринимательства, социальной поддержки.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в свою очередь, отметил, что Москва, как центр развития высокотехнологичных производств, реализует более двадцати мер городской поддержки промышленности и уже сейчас распространяет позитивный опыт на регионы, в том числе путем заключения межсубъектовых офсетных контрактов."В рамках профильного демо-дня мы поделимся с коллегами наиболее успешными практиками по локализации инновационных технико-внедренческих предприятий. Создание высокотехнологичных наукоемких производств в регионах – это, в первую очередь, укрепление технологического суверенитета страны, развитие ее научно-технического потенциала и, конечно же, рост зарплат и улучшение качества жизни людей", – цитируют в ДИПП Гарбузова.Столичные власти распространяют успешные практики по повышению инвестактивности и экономической привлекательности регионов.В частности, на полях ПМЭФ-2024 правительство Москвы и Минэкономразвитие договорились о создании единого российского инвестпортала, основой которого послужит инвестиционный портал правительства Москвы. Кроме того, в феврале этого года запустили первый совместный цифровой продукт — инвестиционную карту России.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976219569.html

https://ria.ru/20241003/obuchenie-1976102595.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)