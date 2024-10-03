Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Военнослужащие группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", направляющиеся к фронту, проезжая мимо населенных пунктов в Курской области, в которых отсутствует свет и газ, завозят гуманитарную помощь от Народного фронта оставшимся в данных населенных пунктах мирным жителям, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Политолог".
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"Командованием группировки было принято решение о том, чтобы оказать посильную возможную помощь местному населению, чьи территории подверглись тем безжалостным атакам нашего противника... Вот некоторые деревеньки, в частности населенный пункт Волоконск (Курская область - ред.), он далеко находится (от линии фронта - ред.), но мимо него мы часто проезжаем и видим то удручающее положение местного населения. И было принято решение посильно вместе с Народным фронтом оказать эту помощь", - сказал "Политолог".
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По его словам, бойцы, проезжая мимо, доставили в село продовольственные пакеты, средства гигиены и питьевую воду для местным жителей.
"Поэтому мы будем оказывать помощь населению, это наши люди, это наша земля... Будем их поддерживать, естественно, это наша прямая обязанность и мы их не бросим", - отметил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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