Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
05:17 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север", направляющиеся к фронту, проезжая мимо населенных пунктов в Курской области, в которых отсутствует свет и газ, завозят РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:17
2024-10-03T05:17
надежные люди
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", направляющиеся к фронту, проезжая мимо населенных пунктов в Курской области, в которых отсутствует свет и газ, завозят гуманитарную помощь от Народного фронта оставшимся в данных населенных пунктах мирным жителям, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Политолог". "Командованием группировки было принято решение о том, чтобы оказать посильную возможную помощь местному населению, чьи территории подверглись тем безжалостным атакам нашего противника... Вот некоторые деревеньки, в частности населенный пункт Волоконск (Курская область - ред.), он далеко находится (от линии фронта - ред.), но мимо него мы часто проезжаем и видим то удручающее положение местного населения. И было принято решение посильно вместе с Народным фронтом оказать эту помощь", - сказал "Политолог". По его словам, бойцы, проезжая мимо, доставили в село продовольственные пакеты, средства гигиены и питьевую воду для местным жителей. "Поэтому мы будем оказывать помощь населению, это наши люди, это наша земля... Будем их поддерживать, естественно, это наша прямая обязанность и мы их не бросим", - отметил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240923/gumpomosch-1974254764.html
https://ria.ru/20240918/pomosch-1973412772.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Надежные люди, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области

Военнослужащие группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛ, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", направляющиеся к фронту, проезжая мимо населенных пунктов в Курской области, в которых отсутствует свет и газ, завозят гуманитарную помощь от Народного фронта оставшимся в данных населенных пунктах мирным жителям, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Политолог".
«
"Командованием группировки было принято решение о том, чтобы оказать посильную возможную помощь местному населению, чьи территории подверглись тем безжалостным атакам нашего противника... Вот некоторые деревеньки, в частности населенный пункт Волоконск (Курская область - ред.), он далеко находится (от линии фронта - ред.), но мимо него мы часто проезжаем и видим то удручающее положение местного населения. И было принято решение посильно вместе с Народным фронтом оказать эту помощь", - сказал "Политолог".
Кадр из видео отправки гуманитарной помощи из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
23 сентября, 15:08
По его словам, бойцы, проезжая мимо, доставили в село продовольственные пакеты, средства гигиены и питьевую воду для местным жителей.
"Поэтому мы будем оказывать помощь населению, это наши люди, это наша земля... Будем их поддерживать, естественно, это наша прямая обязанность и мы их не бросим", - отметил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пункт временного размещения для жителей приграничных районов Курской области в Орловской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Белгородские волонтеры привезли гумпомощь на ПВР в Курской области
18 сентября, 14:42
 
Надежные людиКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала