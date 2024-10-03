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Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 03.10.2024
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10:26 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gruziya-1976097554.html
Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 03.10.2024
Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, накануне это отказалась сделать президент республики Саломе... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:26
2024-10-03T10:26
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, накануне это отказалась сделать президент республики Саломе Зурабишвили. Ранее Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. "Согласно конституции Грузии, я подписываю закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили", - написал Папуашвили в своем аккаунте в соцсети. Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Чтобы он вступил в силу, документ должен был подписать президент. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента. Закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20240923/moldavia-1974259024.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили
Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, накануне это отказалась сделать президент республики Саломе Зурабишвили.
Ранее Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.
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"Согласно конституции Грузии, я подписываю закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили", - написал Папуашвили в своем аккаунте в соцсети.
Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Чтобы он вступил в силу, документ должен был подписать президент. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.
Закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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